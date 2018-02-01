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۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۳

معاون استانداری ایلام:

صفوف ملت و مسئولان برای خنثی کردن توطئه های دشمنان مستحکم است

صفوف ملت و مسئولان برای خنثی کردن توطئه های دشمنان مستحکم است

ایلام-معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام گفت: صفوف ملت و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی برای در هم شکستن توطئه های دشمنان این نظام الهی مستحکم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری روز پنجشنبه در مراسم  در آیین گشایش جشن های انقلاب در ایلام اظهار داشت: دشمان در طول ۴۰ سال گذشته انواع مختلف سنگ اندازی ها و تحریم را علیه این ملت و نظام بکار رگفته اند.

وی ادامه داد: ولی همچنان این انقلاب در حال بالندگی و پیشررفت بوده و علیرغم توطئه های دشمنان شاهدیم صفوف ملت و مسئولان برای مقابله با این تهدیدات روز به روز مستحکم تر است.

معاون استاندار ایلام با اشاره به خدمات نظام بویزه در مناطق محروم و دورافتاده تاکید کرد: رسیدگی به نیازمندان اولویت مسئولان در طول سال های گذشته بوده و تلاش شده فاصله تطبقاتی و رسیدگی به افراد مستضعف جامعه در شهرهای کوچک و روستاها در اولویت قرار گیرد.

نوذری گفت: استان ایلام نیز از این خدمات بی نصیب نمانده ولی همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم وباید با همدلی و انسجام بتوانیم در جهت خدمات رسانی به این مردم مرزدار و ولایت مدار که در برهه های حساس انقلاب به مدد مسئولان امده و دین خود را به نظام ادا کرده اند، گام برداریم.

وی اضافه کرد: مهم ترین عامل در تحقق این امر تلاش جهادگونه و حفظ وحدت و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری برای فطع وابستگی به بیگانگان است.

معاون استانداری ایلام یادآور شد: رهبری همواره مدیران را به حدمت صادقانه به مردم و بویژه محرومان سفارش کرده اند و دولت تدبیر و امید نیز در طول سال های اخیر تلاش کرده این منویات را جمل عمل بپوشاند.

کد مطلب 4216511

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