صفوف ملت و مسئولان برای خنثی کردن توطئه های دشمنان مستحکم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری روز پنجشنبه در مراسم در آیین گشایش جشن های انقلاب در ایلام اظهار داشت: دشمان در طول ۴۰ سال گذشته انواع مختلف سنگ اندازی ها و تحریم را علیه این ملت و نظام بکار رگفته اند.

وی ادامه داد: ولی همچنان این انقلاب در حال بالندگی و پیشررفت بوده و علیرغم توطئه های دشمنان شاهدیم صفوف ملت و مسئولان برای مقابله با این تهدیدات روز به روز مستحکم تر است.

معاون استاندار ایلام با اشاره به خدمات نظام بویزه در مناطق محروم و دورافتاده تاکید کرد: رسیدگی به نیازمندان اولویت مسئولان در طول سال های گذشته بوده و تلاش شده فاصله تطبقاتی و رسیدگی به افراد مستضعف جامعه در شهرهای کوچک و روستاها در اولویت قرار گیرد.

نوذری گفت: استان ایلام نیز از این خدمات بی نصیب نمانده ولی همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم وباید با همدلی و انسجام بتوانیم در جهت خدمات رسانی به این مردم مرزدار و ولایت مدار که در برهه های حساس انقلاب به مدد مسئولان امده و دین خود را به نظام ادا کرده اند، گام برداریم.

وی اضافه کرد: مهم ترین عامل در تحقق این امر تلاش جهادگونه و حفظ وحدت و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری برای فطع وابستگی به بیگانگان است.

معاون استانداری ایلام یادآور شد: رهبری همواره مدیران را به حدمت صادقانه به مردم و بویژه محرومان سفارش کرده اند و دولت تدبیر و امید نیز در طول سال های اخیر تلاش کرده این منویات را جمل عمل بپوشاند.