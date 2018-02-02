۱۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۴

با برتری مقابل حریفان؛

تیم فوتبال رومیز سنندج به لیگ برتر باشگاه های کشور صعود کرد

سنندج - تیم فوتبال رومیز سنندج با کسب عنوان دوم مسابقات فوتبال رومیز لیگ دسته اول باشگاه های کشور به رقابت های لیگ برتر صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال رومیز لیگ دسته اول باشگاه های کشور با مشخص تیم های راه یافته به لیگ برتر در شهر شیراز پایان پذیرفت.

این مسابقات با حضور ۱۱ تیم از باشگاه های سراسر ایران به مدت دو روز در سالن شهید دستغیب شهرستان شیراز برگزار شد.

در پایان این رقابت ها، تیم فوتبال رومیز سنندج عنوان دوم مسابقات فوتبال رومیز لیگ دسته اول باشگاه های کشور را کسب کرد و به رقابت های لیگ برتر صعود کرد.

تیم های امید استانه اشرفیه و راهبران گیلان نیز به ترتیب جایگاه های اول و سوم را به خود اختصاص دادند.

تیم های اول تا چهارم این رقابت ها جواز حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال رومیز باشگاه های کشور را کسب کردند.

تیم سنندج با ترکیب حمید سلطانی، فرهاد امیری، مادح غفاری، حیدر خدری و سرپرستی و مربیگری شاهو رضایی در این رقابت ها حضور یافت.

