تبلیغات سازمان یافته له و علیه کاندیداهای شوراها و خبرگان در نماز جمعه تهران

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری مهر که در محل نماز جمعه حضور داشته این افراد ضمن به همراه داشتن لیست های انتخاباتی یک گروه خاص برای شورای شهر تهران و همچنین گروه دیگری برای خبرگان استان تهران به صراحت علیه کاندیداهای مطرح در انتخابات به اهانت پرداخته و مردم را به رای ندادن به آنها و رای به افراد دیگر تشویق کرده اند.

در مورد مجلس خبرگان رهبری این افراد ضمن ارائه لیست دست نویس خود ، لیست های مردم را اخذ و با خط زدن نام برخی چهره ها دیگران را جایگزین کرده اند.

اسناد و مدارک این مطلب در اختیار خبرگزاری مهر است که به جهت اهمیت رعایت قانون و اینکه ارائه نمونه این تخریب ها به تبلیغ کاندیداها منجر خواهد شد ، از انتشار آن خود داری می کنیم.

این اقدامات متاسفانه با ادعای حمایت از ارزشها ، ولایت مظلوم فقیه و ... صورت گرفته است. در نماز جمعه هفته گذشته تهران نیز عده ای از این افراد به توهین نسبت به افراد کاندیدا اقدام کرده بودند.

همچنین یک منبع آگاه با اشاره به اینکه "فضای کلی انتخابات مطلوب است" به مهر گف : اما عده‌ای افراد تحریک شده در حوزه های انتخاباتی به اسم ... در حوزه های انتخاباتی به پخش تراکت های تبلیغاتی پرداخته اند و جریان سازی می کنند.