۱۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی:

تصویب اعتبارات برای رفع چالش های صنعت آب و برق در بودجه ۹۷

بندرعباس - نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از تصویب اعتبارات برای رفع چالش های صنعت آب و برق در بودجه ۹۷ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی صبح جمعه در مراسم افتتاح پروژه های آب و فاضلاب شهری هرمزگان نیز ضمن قدردانی از عملکرد مدیران صنعت آب و برق استان گفت: در حوزه آب تلاش شده تا نیاز مردم پاسخ داده شود.

مرادی افزود: با توجه به استمرار خشکسالی بیست ساله، مدیریت منابع آبی کار بسیار سختی بوده که خوشبختانه مدیران ما در حوزه آب به خوبی این وظیفه را انجام داده اند و جای تقدیر دارد.

وی بهره برداری از پروژه های دهه فجر را به نوعی عذرخواهی از مردم بابت کاستی ها بیان کرد و گفت: با توجه به مشکلات صنعت آب و برق تلاش می کنیم در بودجه ۹۷، اعتباراتی برای رفع این چالش ها به تصویب برسد.

استاندار هرمزگان در مراسم بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک نبوت، گفت: در کنار تامین آب شرب شهرها و روستاها باید ساماندهی فاضلاب شهرها نیز مدیریت شود که شاید کاری مهمتر از تامین آب شرب است.

فریدون همتی افزود: وجود مشکلات فاضلاب به نوعی تهدید سلامت مردم و محیط  زیست می باشد بنابراین  اهمیت آن کمتر از تامین آب نیست و البته تلاش مدیریت و مجموعه آبفای هرمزگان در رفع این چالش قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه؛ خدمت به مردم بسیار لذت بخش است، بر ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم از سوی مدیران دستگاه ها تاکید کرد. 

