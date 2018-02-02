تصویب اعتبارات برای رفع چالش های صنعت آب و برق در بودجه ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی صبح جمعه در مراسم افتتاح پروژه های آب و فاضلاب شهری هرمزگان نیز ضمن قدردانی از عملکرد مدیران صنعت آب و برق استان گفت: در حوزه آب تلاش شده تا نیاز مردم پاسخ داده شود.

مرادی افزود: با توجه به استمرار خشکسالی بیست ساله، مدیریت منابع آبی کار بسیار سختی بوده که خوشبختانه مدیران ما در حوزه آب به خوبی این وظیفه را انجام داده اند و جای تقدیر دارد.

وی بهره برداری از پروژه های دهه فجر را به نوعی عذرخواهی از مردم بابت کاستی ها بیان کرد و گفت: با توجه به مشکلات صنعت آب و برق تلاش می کنیم در بودجه ۹۷، اعتباراتی برای رفع این چالش ها به تصویب برسد.

استاندار هرمزگان در مراسم بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک نبوت، گفت: در کنار تامین آب شرب شهرها و روستاها باید ساماندهی فاضلاب شهرها نیز مدیریت شود که شاید کاری مهمتر از تامین آب شرب است.

فریدون همتی افزود: وجود مشکلات فاضلاب به نوعی تهدید سلامت مردم و محیط زیست می باشد بنابراین اهمیت آن کمتر از تامین آب نیست و البته تلاش مدیریت و مجموعه آبفای هرمزگان در رفع این چالش قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه؛ خدمت به مردم بسیار لذت بخش است، بر ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم از سوی مدیران دستگاه ها تاکید کرد.