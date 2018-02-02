اولین بار نیست که انتخابات در شرایط امنیتی دشوار برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نوری المالکی معاون نخست وزیر عراق اعلام کرد: هدف ما تشکیل دولت اکثریت سیاسی است. ورود ما با دو فهرست تدبیر انتخاباتی است و اختلافی در حزب الدعوه نیست.

وی افزود: میان ما و ائتلاف الفتح همپیمانی پس از انتخابات خواهد بود.

مالکی بیان کرد: حامیان تعویق انتخابات خواستار به تعویق افتادن این انتخابات به دلایل امنیتی هستند و این اولین باری نیست که انتخابات در شرایط امنیتی دشوار برگزار می شود.

معاون رئیس جمهور عراق گفت: ملت و ارتش عراق با داعش جنگیدند و ایران نقش برجسته ای در جنگ ما ضد تروریسم ایفا کرده است.