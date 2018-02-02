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۱۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸

نوری مالکی:

اولین بار نیست که انتخابات در شرایط امنیتی دشوار برگزار می شود

اولین بار نیست که انتخابات در شرایط امنیتی دشوار برگزار می شود

معاون رئیس جمهور عراق ضمن تاکید مجدد بر نقش موثر ایران در غلبه بر داعش در این کشور، بهانه برخی برای به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق به دلایل امنیتی را بی اساس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نوری المالکی معاون نخست وزیر عراق اعلام کرد: هدف ما تشکیل دولت اکثریت سیاسی است. ورود ما با دو فهرست تدبیر انتخاباتی است و اختلافی در حزب الدعوه نیست.

وی افزود: میان ما و ائتلاف الفتح همپیمانی پس از انتخابات خواهد بود.

مالکی بیان کرد: حامیان تعویق انتخابات خواستار به تعویق افتادن این انتخابات به دلایل امنیتی هستند و  این اولین باری نیست که انتخابات در شرایط امنیتی دشوار برگزار می شود.

معاون رئیس جمهور عراق گفت: ملت و ارتش عراق با داعش جنگیدند و ایران نقش برجسته ای در جنگ ما ضد تروریسم ایفا کرده است.

کد مطلب 4216844

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