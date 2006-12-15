وضعیت مشارکت در کرج مطلوب است / مشارکت گسترده رای اولی ها در انتخابات

احمد ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در کرج بیش از یک میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که 120 هزار نفر از آنها دانش آموز و از این میان، بیش از یک سوم برای اولین بار پای صندوق های رای می روند.

وی افزود: رای اولی ها به شوق اولین مشارکت سیاسی و اجتماعی بسیار باانگیره و در ساعات اولیه صبح پای صندوق های رای حاضر شدند.

ضیایی خاطرنشان کرد: به رغم سردی هوا و بارش برف وضعیت انتخابات در کرج بسیار مطلوب بوده و در اکثر نقاط حضور مردم گسترده گزارش شده است . وی تصریح کرد: جمع زیادی از مردم کرج روزانه خارج از شهرستان به سر می برند و این تعداد در آمارگیری ها به درستی لحاظ نشده اند ولی رقمی بیش از یک میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

ضیایی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در انتخابات گذشته یادآور شد: میزان مشارکت مردم شهرستان کرج در انتخابات گذشته 62 درصد و جزو بالاترین مشارکت های مردم در سطح کشور بوده است .

وی اظهار امیدواری کرد که این دوره نیز بالاترین میزان مشارکت در انتخابات را به دست آورد و درصد بالایی از مردم در انتخابات مشارکت کنند.

فرماندار کرج در پایان از شهروندان خواست در فرصت باقیمانده به شعب اخذ رای مراجعه کنند تا ازدحام در ساعات پایانی جلوگیری شود.