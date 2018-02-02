به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق قطر در مطلبی با اشاره به روابط عربستان و سعد حریری نخست وزیر لبنان آورده است: سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان به ترکیه و درخواست مشارکت آن در تقویت ارتش و نیروهای امنیتی و نیز سرمایه گذاری در طرح زیرساخت های لبنان به مثابه سیلی محکمی به عربستان سعودی است.

این رسانه قطری آورده است: همچنان عربستان یکی پس از دیگری از لبنان سیلی می خورد و آخرین آن توییت سعد حریری نخست وزیر این کشور به دنبال سفرش به آنکارا به دعوت بنعلی ییلدریم نخست وزیر ترکیه و درخواست از دولت ترکیه برای تقویت ارتش و نیروهای امنیتی و سرمایه گذاری در زیرساختها و بخش خصوصی لبنان بود که مفاهیم بسیاری با خود داشت به ویژه که عربستان ترکیه را همپیمان خود در بسیاری از پرونده ها از جمله محاصره قطر نمی بیند و مایل به سرمایه گذاری ترکیه در زیر ساختهای لبنان نیست.

الشرق در ادامه به اهداف عربستان از اطلاعات غلط درباره خطری که سعد حریری را تهدید می کند پرداخته و هدف آن را بهم زدن حریری و سوق دادن وی به سمتی که حزب الله را در این زمینه متهم کند دانسته و آورده است: حریری خویشتنداری کرد تا صحت اطلاعات تایید شود تا بحران داخلی و بی ثباتی در لبنان ایجاد نشود. هنگامی که اقدامی از سوی سعد حریری به غیر از افزایش تدابیر امنیتی به دنبال این اطلاعات دروغین مشاهده نشد آنگاه سعودی ها با دعوت حریری به ریاض به شکل دوستانه برای بررسی برخی موضوعات اقتصادی، وی را بازداشت کردند و حریری را مجبور به استعفا کردند.