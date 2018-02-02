به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی بیرانوند عصر جمعه در مراسم آب‌رسانی به روستاهای کوهدشت با اشاره به اینکه امروز فاز نخست مجتمع آب‌رسانی «شهدای محبین» کوهدشت افتتاح شد، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و فاز دوم آن نیز امروز کلنگ زنی می‌شود.

وی بابیان اینکه سال گذشته ۹ حلقه چاه آب شرب در کوهدشت از مدار خارج شد، تصریح کرد: ۵ حلقه چاه دیگر را در اطراف دریاچه «هاله» حفاری کرده‌ایم.

فرماندار کوهدشت یادآور شد: خط انتقال این چاه‌های آب ۲۰ کیلومتر است و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

فردی بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به شهر «درب گنبد» خبر داد.