سرباز پرسپولیس و تیم ملی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری پس از پیروزی دو بر صفر پرسپولیس مقابل سپاهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر گفت: بازی خیلی مهم و بزرگی را بُردیم، پرسپولیس و سپاهان همیشه بازی‌هایشان سخت و بزرگ است؛ فکر می‌کنم این دیدار را هم باید دربی فوتبال ایران نامید.

وی افزود: خدا را شکر بازی خوبی انجام دادیم و توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم؛ حالا یک قدم دیگر به جامی که قرار است برسیم، نزدیکتر شدیم.

امیری در خصوص بازی‌های باقی‌مانده پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس همیشه پرسپولیس و همواره محکوم به پیروزی است؛ امیدوارم نوار بردهایمان ادامه داشته باشد تا در هشت بازی باقی‌مانده در لیگ برتر هم بتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم.

هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس که در ابتدای فصل قراردادش با پرسپولیس تمام می شود، در خصوص آینده فوتبالی‌اش گفت: فعلاً سرباز تیم ملی هستم و می‌خواهم بهترین بازی‌هایم را برای این تیم به نمایش بگذارم.