  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۴۲

وحید امیری:

سرباز پرسپولیس و تیم ملی هستم

سرباز پرسپولیس و تیم ملی هستم

هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس گفت: خودم را موظف می‌دانم بهترین بازی‌ها را برای پرسپولیس و تیم ملی انجام دهم تا به موفقیت‌ فردی تیمی برسم.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری پس از پیروزی دو بر صفر پرسپولیس مقابل سپاهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر گفت: بازی خیلی مهم و بزرگی را بُردیم، پرسپولیس و سپاهان همیشه بازی‌هایشان سخت و بزرگ است؛ فکر می‌کنم این دیدار را هم باید دربی فوتبال ایران نامید.

وی افزود: خدا را شکر بازی خوبی انجام دادیم و توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم؛ حالا یک قدم دیگر به جامی که قرار است برسیم، نزدیکتر شدیم.

امیری در خصوص بازی‌های باقی‌مانده پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس همیشه پرسپولیس و همواره محکوم به پیروزی است؛ امیدوارم نوار بردهایمان ادامه داشته باشد تا در هشت بازی باقی‌مانده در لیگ برتر هم بتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم.

هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس که در ابتدای فصل قراردادش با پرسپولیس تمام می شود، در خصوص آینده فوتبالی‌اش گفت: فعلاً سرباز تیم ملی هستم و می‌خواهم بهترین بازی‌هایم را برای این تیم به نمایش بگذارم.

کد مطلب 4217144
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها