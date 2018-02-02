آب شرب مردم خوزستان از دز و کرخه تامین خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، غلامرضا شریعتی در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی غدیر اظهار کرد: طرح آبرسانی غدیر، بزرگترین طرح آبرسانی کشور است و امروز از روند پیشرفت این پروژه در قسمت های مختلف بازدید داشتیم.

وی افزود: کارهای زیادی در این مدت انجام شده با این وجود، بخش دیگری از کارها هم انجام نشده است. دولت الزام کرده است که با ظرف سه سال کارهای انجام نشده را به انجام برسانیم تا آبرسانی به شهرهای مهم استان و روستاهای در مسیر را که ۲۵ شهر و یک هزار و ۶۰۰ روستا را شامل می شود از یک آب پایدار، مطمئن و با کیفیت برخوردار کنیم.

شریعتی با اشاره به هدف طرح آبرسانی غدیر برای تامین آب شرب مردم از آب رودخانه های کرخه و دز توضیح داد: تا سال آینده با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار است کل آب شرب مردم اهواز از آب کرخه تامین شود تا نیازی به آب کارون که آلودگی خاص خود را می تواند داشته باشد نداشته باشیم؛ همچنین آبادان، خرمشهر، شادگان و روستاها هم به همین نحو تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

استاندار خوزستان ادامه داد: تاکید من و به طریق اولی تاکید رئیس جمهور بر این است که آب شرب مردم از رودخانه های کرخه و دز که جزو با کیفیت ترین آبهاست، تامین شود و هدف نهایی این طرح هم همین است کما اینکه مردم خوزستان هم حقشان است که آب شرب شان از این محل تامین شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه مشاور طرح کارهای خوبی انجام داده و کارفرما هم به همین منوال کاملاً احاطه و اشراف بر کار دارند، عنوان کرد: امیدواریم پازل های مختلف این طرح هر چه سریعتر به هم وصل شود تا این طرح بزرگ آبرسانی تکمیل شود.

شریعتی یادآور شد: دولت‌های متعددی از دولت نهم تا دولت دوازدهم، درگیر و مشغول اجرای این طرح بوده اند و امیدواریم در دولت دوازدهم تمام شود. دولت خیلی جدی پای کار آمده و اعتبار لازم را داده است و برای سال ۹۷ هم پیش بینی اعتبار لازم را کرده است و ما باید سرعت بیشتری به پروژه دهیم و به صورت شبانه روزی تلاش کنیم تا کار به سرانجام برسد.

وی تصریح کرد: سالی تقریباً هزار میلیارد تومان دولت برای تامین می کند با این هدف که آب شرب مردم از رودخانه‌های دز و کرخه باشد.