نگاه به سینما باید به عنوان یک صنعت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش جمعه شب در مراسم افتتاح جشنواره فیلم فجر مشهد اظهارکرد: باید توجه داشته باشیم اگر در جامعه به این باور برسیم که توسعه منوط به فرهنگ است مشکلات حل می شود.جوامعی که توانسته اند رشد کنند ابتدا به حوزه فرهنگ توجه داشته اند.

وی افزود: سینما زبان گویایی است برای انتقال مفاهیم به مخاطب و فرهنگ سازی در جامعه و در این راستا جشنواره فجر می تواند نقش مهمی داشته باشد.

معاون وزیر ارشاد بیان کرد: سینما باید به حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بپردازد تا بتوانیم نتیجه لازم را کسب کنیم.

کاراندیش خاطرنشان کرد: گروه مالی توسعه هنر با همکاری بخش خصوصی و بانک ها با ایجاد شده که می تواند در جهت توسعه زیر ساخت های حوزه فرهنگ و هنر تاثیر گذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید به حوزه سینما به عنوان یک صنعت نگاه کنیم تا بتوانیم از امکاناتی که در وزارت صنعت و معدن است استفاده کنیم.

معاون وزیر ارشاد گفت: با همه مشکلات موجود اقدامات خوبی از جمله دیجیتالی کردن تولیدات و ساخت سالن های سینما دنبال می شود که امیدواریم تا پایان سال ۱۰۰ سالن دیگر به تعداد سینماهای ایران افزوده شود.