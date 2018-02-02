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۱۳ بهمن ۱۳۹۶، ۲۳:۲۹

شهردار مشهد عنوان کرد؛

حمایت شهرداری مشهد از سرمایه گذاری در حوزه تولید فیلم

حمایت شهرداری مشهد از سرمایه گذاری در حوزه تولید فیلم

مشهد-شهردار مشهد گفت: شهرداری مشهد از کسانی که در حوزه تولید فیلم سرمایه گذاری کنند حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقی زاده خامسی جمعه شب در افتتاحیه پانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد که در سینما اطلس این شهر برگزار شد اظهار کرد: برای اولین بار افتتاحیه جشنواره فجر با این حجم فیلم در مشهد و با همت بخش خصوصی افتتاح می شود و یکی از نکات موثر این افتتاحیه پایان یافتن این پروژه سالن های سینمای اطلس در زمان خودش بود.

وی افزود: از ۷ میلیارد ریال فروش بلیت دنیا عدد ناچیزی را در گیشه هایمان می فروشیم و نرم‌ جهانی این است که ۳ هزار و ۵۰۰ سالن سینما داشته باشیم.

شهردار مشهد با تاکید به اینکه در مسیر سینما هنوز اول راه هستیم گفت: ما آمار فروش فیلم هایمان به صورت قاچاق زیاد است و این یعنی هنوز اول راه هستیم و تکلیف مان را با تئاتر، فیلم و سینما نمی دانیم. کسری هایی وجود دارد و این کسری به دلیل قصور برخی مسئولان است.

وی ادامه داد: اما امیدواریم که اوضاع تغییر کند، چون افرادی مانند ابرهیم حاتمی کیا داریم و حاتمی کیایی هایی هستند که با وجود تمامی مشکلات پیش می روند. ما صندوق توسعه ملی داریم اما به صنعت فیلم حتی یک وام نداده اند و امیدواریم به این حوزه بیشتر توجه شود.

خامسی ابراز کرد: از هر ۱۰ نفری که بلیت سینما می خرند ۸ نفر مشهدی هستند و حالا که بخش خصوصی روی کار آمده، امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. راه اندازی ۱۱ سالن سینما جدید کار آسانی نیست اما امروز در مشهد به این موفقیت دست یافته ایم.

وی تاکید کرد: این امیدواری را می دهیم که استاندار خراسان، شهرداری مشهد و اعضای شورا به این دیالوگ معتقد هستیم که "سینما توگراف انسان می سازد" و مدیریت استان و شهر از سرمایه گذاران برای این کار حمایت ویژه می کند.

کد مطلب 4217224

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