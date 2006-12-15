به گزارش خبرنگار مهر، موسوی لاری وزیر کشور سابق در بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با اظهار امیدواری از اینکه امیدواریم مشارکت مردم دراین دوره انتخابات بسیار خوب باشد، گفت: در تهران معمولا لیست ها رای می آورند و برداشتم این است که این دوره انتخابات با سایر دوره ها تفاوت هایی داشته باشد وهیچ لیستی به صورت کامل رای نیاورد و شورای شهر تهران ترکیبی از لیست های مختلف باشد.

وی با بیان اینکه همه باید به وظیفه خود عمل کنند درخصوص سلامت انتخابات گفت: امیدواریم کسانی که دست اندرکار انتخابات هستند به وظیفه خود به درستی عمل نمایند و به آنان هم اطمینان داریم.

موسوی لاری در پاسخ به این سئوال که نظرتان درباره تجمیع انتخابات چیست، گفت باید این سئوال را از آقای پورمحمدی بپرسید ومن قبلا نظرم را در این خصوص گفته ام.

وی تصریح کرد: من برای خسته نباشید به دوستان به اینجا آمده ام.

وزیر کشور سابق، تصریح کرد: دغدغه اصلی در این دوره از انتخابات به این دلیل است که هم مجریان وناظرین از یک طیف و جریان سیاسی هستند در حالیکه در گذشته این گونه بوده که دستگاه اجرایی در اختیار دو طیف عمده سیاسی کشور بود ودستگاه نظارت هم به یک طیف متعلق نبود و این حالت در این دوره قدری کم رنگ شده است و نوعی همگرایی بین مجریان و ناظران مشاهده می شود لذا هماهنگی آنان نسبت به پاره ای تخلفات و یا احیانا نظرات شخصی آن گونه که باید شایسته است به آن دقت شود.

وی افزود: امیدواریم هم ناظرین و هم مجریان این دغدغه را جدی بگیرند و راههایی را برای کم شدن این نگرانی پیش بینی کنند و امیدواریم ناظران ومجریان انتخابات این دوره مانند گذشته بتوانند از سلامت انتخابات صیانت کنند و سربلند شوند.

موسوی لاری درخصوص حضور نظامیان درانتخابات هم گفت: در گذشته طبق قانون هیچ یک از نیروهای نظامی نمی توانستند درانتخابات شرکت و درآن حضور یابند و به تخلفاتی که وجود داشت برخورد شد.

وزیر کشور سابق، در پاسخ به سئوال خبرنگارمهر، مبنی بر اینکه فرآیند کلی انتخابات این دوره را با توجه به اینکه چندین دوره برگزار کننده انتخابات بوده اید را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: طبیعی است وقتی در یک شعبه اخذ رای به جای یک صندوق سه صندوق باشد ، مردم مجبور می شوند بیشتر معطل شوند و بالطبع کنترل کار برای مدیران شعب هم دشوارتر خواهد بود و ناظران باید دراین خصوص دقت بیشتری به خرج دهند و این اقدام مهم باید با عنایت بیشتری به انجام برسد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری که توقف رای دهندگان چه مشکلی را ایجاد خواهد کرد، گفت: احیانا گفتگو با افراد جدیدی که وارد می شوند و از کاندید خاص یا جناح خاصی تبیلغ می کنند و هنگامی که شعب اخذ رای شلوغ باشد، طبیعتا امکان این تخلفات بیشتر خواهد بود به همین دلیل کار متولیان امر بیشتر می شود.

وزیر کشور سابق خاطر نشان کرد: ما در این دوره انتخابات سومین دوره شوراهای شهر را تجربه می کنیم و در گذشته نیز دو تجربه داشته ایم و قوت ها و ضعف ها را دیده ایم و شورای شهری که در آینده می آید، قوت و ضعف هر دو شورا را خواهد داشت و بهتر است نقاط قوت دو شورای گذشته به نحو احسن در شورای سوم استفاده کنیم.

موسوی لاری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نبودن میز احزاب در انتخابات گفت: زمانیکه مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده داشتم احساسم این بود که حضور خبرنگاران به عنوان نمایندگان رسانه ها وحضور احزاب به عنوان مدعیان در عرصه بهتر خواهد بود چرا که کلیه رفت و آمدها و تلاش ها را می بینند و خیلی از انتقادهایی که ممکن است به دلیل فاصله درذهن آنان پیش بیاید از بین می رود و تجربه حضور احزاب و خبرنگاران را تجربه موفقی می دانم و ما سعی کردیم آن را تقویت کنیم.

موسوی لاری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در برخی از شعب مردم می خواهند فقط در یک انتخابات شرکت کنند ولی هنگامی که شناسنامه را به متصدیان شعب می دهند آنان هر سه مهر را در شناسنامه آنها وارد می کنند و به محض اعتراض آنان را به آشوب متهم می کنند، نظرتان در این خصوص چیست، اظهار داشت: نظر من این است که حتما این موضوع را به پور محمدی وزیر کشور اعلام کنید چرا که رای دهندگان حق دارند هر گونه که می خواهند رای دهند و اگر تخلفی مشاهده می شود باید سریعا منتقل شود تا رفع شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه علت رویگرداندن مردم از جنبش موسوم به اصلاحات را در چه میدانید تصریح کرد: رویگردانی را قبول ندارم و رویگردانی را به آن معنایی که شما می گویید نه در انتخابات مجلس هفتم و نه در انتخابات ریاست جمهوری نهم وجود داشت که مهمترین عامل شکست آنان در انتخابات نهم مربوط به آرای آنها بود و در مجلس هفتم هم بسیاری از افراد رد صلاحیت شدند و معتقدیم انتخابات رقابتی نبود و درانتخابات این نوع استدلال ها کمی سطسطه است.

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در خصوص برخی رد صلاحیت ها نیز گفت: در انتخابات عدد کسانی که زمینه رای بیشتری دارند و مردم آنان را می شناسند وهمچنین مورد حمایت مردم هستند مهم است و این تعداد خیلی زیاد نیست و ممکن است از 96 درصدی که تایید می شوند فقط 4 درصد آنان زمینه رای داشته باشند لذا این محاسبه مبنای درستی نیست چرا که عناصر اصلی که واقعا رقیب جریانهای مختلف بوده اند رد صلاحیت شدند و از نظر کمی شاهد بودیم تعداد زیادی تایید صلاحیت شدند و بیش از 50 درصد افراد مطرح رد شده بودند.

موسوی لاری خاطر نشان کرد امیدواریم هر قدمی که جمهوری اسلامی ایران بر می دارد بهتر از دیروزمان باشد و من وآقای پورمحمدی فعلا باید از سوی شماها نقد شویم.