به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش برف سنگین هفته گذشته و در پی آن بسته شدن راه های دسترسی به فرودگاه امام خمینی (ره)، باند پروازی فرودگاه، یخ زدگی سطوح پروازی، تاکسی وی و اپرون این فرودگاه و درنتیجه معطلی صدها مسافر داخلی و خارجی که برخی از آنها تا ۴ روز بدون کوچکترین امکاناتی در فرودگاه امام خمینی (ره) شب را به صبح رساندند، گزارش ها، انتقادات و اظهار نظرهای متعددی درباره این اتفاق و حواشی پیرامونی آن منتشر شد.

وضعیت به گونه ای تاسف بار بود که علاوه بر ورود نمایندگان مجلس به این موضوع از جایگاه نظارتی خود، دستگاه قضایی به خصوص رئیس دیوان عالی کشور و رئیس سازمان بازرسی نیز علاوه بر بازدید میدانی، دستورات لازم برای برخورد با قاصران و مقصران را صادر کردند.

آنچه وضعیت فرودگاه امام طی روزهای پس از بارش برف را تاسف برانگیزتر می کرد آن بود که به وضوح دیده می شد بارش یک برف سنگین، نه فقط موجب اخلال در جابجایی مسافران هوایی شده بلکه تمام ساختار و سازمان خدمت رسانی در فرودگاه بین المللی! امام خمینی را به کلی دچار یک آنارشی عجیب کرده است؛ به طوری که بیشتر بخش های خدمت رسان، درست کار نمی کردند و حتی بخش هایی که بطور مستقیم تحت تاثیر بارش برف نبودند، در حال سوءاستفاده از مسافران بی نوایی بودند که بخاطر لغو پروازها، در فرودگاه زمین گیر شده بودند.

ایرلاین مقصر است یا فرودگاه؟

با این حال نهایتا مشخص نشد آیا در این میان مسئولان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قصور داشتند یا ایرلاین های داخلی و خارجی مقصر بودند.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، در روزهای بحرانی برفی و یخی فرودگاه امام خمینی (ره) دو عامل کوتاهی ایرلاین ها در اطلاع رسانی به مسافران در خصوص موضوع تأخیر یا ابطال پروازها و همچنین ناتوانی مدیران فرودگاه امام خمینی (ره) در برف روبی باند فرودگاه، رمپ ها، تاکسی وی ها و مسیرهای دسترسی اتوبوس های فرودگاه از سالن ترانزیت به محل سوار شدن مسافران، همگی به یک اندازه در ایجاد نارضایتی مسافران اثرگذار بوده است.

فروش چارتری بلیت ها و عدم ابطال پرواز؛ عامل سرگردانی مسافران

برخی از مسافران در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کردند، آژانس های هواپیمایی مسیرهای پروازی را از ایرلاین های ایرانی به صورت چارتری خریداری می کنند که در صورت ابطال آن پرواز بر اساس قانون موظف به بازگرداندن کل هزینه آن پرواز به مسافر یا تأمین بلیت پرواز مشابه در تاریخ مورد نظر مسافران هستند. به همین دلیل، در روزهای بارش برف نیز از آنجایی که ابطال پروازها باعث وارد آمدن ضرر و زیان گسترده به چارترکننده ها می شد، ایرلاین ها به هیچ عنوان اعلام نمی کردند این پرواز باطل شده است و از مسافران می خواستند در صورت عدم تمایل به ماندن در فرودگاه، پرواز خود را شخصا و از طرف خودِ مسافر باطل کنند تا ملزم با بازگرداندن هزینه بلیت نباشند!

سیدآرش هاشمی، از جمله مسافران سرگردان آن روزها در فرودگاه امام است؛ وی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات خود در هفته گذشته گفت: ما مسافر تهران- مسقط با شرکت هواپیمایی عمان ایر بودیم. از آنجایی که ایرلاین مالک این پرواز خارجی بود، وضعیت ما از سایر مسافران بهتر بود. با این حال اصلی ترین ضعف، نقص اطلاع رسانی فرودگاه امام خمینی (ره) بود. به عنوان نمونه سایت این فرودگاه به دلیل هجوم مردم بارها دچار مشکل می شد. در همین حال، شماره تلفن های اعلام شده در سایت فرودگاه یا خراب بودند یا کسی پاسخگو نبود.

ایرلاین ها پاسخگو نبودند

وی ادامه داد: در داخل فرودگاه نیز دفاتر ایرلاین ها به جز یکی دو ایرلاین ـ به خصوص هما ـ بقیه تعطیل بودند و هیچ کس جواب مسافران را نمی داد. هیج کس به مردم و مسافران نمی گفت قرار است کدام پرواز کنسل شود یا با تأخیر روبه رو است. تنها افرادی که به مردم خدمت می کردند، نیروهای ناجا و سپاه حفاظت فرودگاهی بودند که از روی حس کمک به هموطنان خود و احساس مسئولیت به این موضوع ورود کردند.

این مسافر ایرانی افزود: به دلیل همین ضعف اطلاع رسانی بود که ما مجبور شدیم مسیر نیم ساعته تا فرودگاه را به دلیل ترافیک سنگین آزادراه تهران ـ قم ۸ ساعته طی کنیم و بعد از رسیدن به فرودگاه بود که از لغو پرواز تهران ـ مسقط از سوی عمان ایر خبردار شدیم.

وی درباره گرانی تاکسی های فرودگاه در آن ایام نیز گفت: برخی از تاکسی های مربوط به غیر از فرودگاه از مسافران ایران می خواستند تا برای بازگشت به تهران ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنند ضمن اینکه من خودم دیدم که یکی از رانندگان تاکسی در فرودگاه از یک مسافر خارجی ۱۵۰ دلار برای بردن وی به هتل مطالبه می کرد.

۱۰ ساعت ماندن داخل هواپیما و لغو پرواز؛ 5 روز پس از بارش برف

یکی از مسافران دوبی نیز که قرار بود ۵ روز پس از اتمام بارش برف و بازگشایی سطوح پروازی به دوبی پرواز کند، به خبرنگار مهر گفت:بعد از 5 روز به ما اعلام شد که فرودگاه باز شده و می توانید برای انجام پرواز خود به فرودگاه بیاید که ما نیز چنین کردیم و خود را به فرودگاه رساندیم و پس از آنکه ۴۵ دقیقه طول کشید تا به محل استقرار هواپیما برسیم، ۱۰ ساعت نیز در داخل هواپیما نشستیم و آخر سر اعلام شد که به علت یخ زدگی پوش بک ها و یدک کش های فرودگاه امکان پرواز وجود ندارد و بدون هیچ گونه پذیرایی، مسافران گرسنه و تشنه را مجبور به پیاده شدن کردند که متأسفانه دعوا و درگیری هایی در پی آن به وجود آمد.

فروش پلاستیک مخصوص بسته بندی به عنوان زیرانداز؛ متری ۲۰ هزار تومان

سینا برجیان مسافر تفلیس با پرواز قشم ایر نیز در گفت وگویی که هفته گذشته با خبرنگار مهر در محل فرودگاه امام خمینی (ره) (سه شنبه هفته گذشته) داشت در خصوص ضعف مدیریت فرودگاه امام اظهار کرد: مسئولان فرودگاه کوچکترین تلاشی برای مدیریت بحران نکردند. کارگران بخش بسته بندی به راحتی پلاستک های مخصوص وکیوم وسایل مسافران را متری ۲۰ هزار تومان به مردم می فروختند و کسی نبود تا این آشفته بازار را مدیریت کند.

وی ادامه داد: البته بعد از پیگیری های مسافران، قشم ایر توانست برای ۱۳ نفر از مسافران این پرواز در هتل فرودگاه امام خمینی (ره) اتاق های دوتخته به قیمت شبی ۶۶۰ هزار تومان رزرو کند.

عدم پذیرش مسافران در کانترها تا پایان روز سه شنبه

همچنین مشاهدات میدانی خبرنگار مهر در سه شنبه شب هفته گذشته نشان می داد هما تنها ایرلاینی بود که پس از ۵ روز از بارش برف و تداوم سوء مدیریت در فرودگاه امام خمینی (ره)، اقدام به پذیرش مسافر می کرد. سایر ایرلاین ها همچنان از پاسخگویی به مسافران و اعلام زمان انجام پرواز یا لغو آن خودداری می کردند. به نظر می رسید علت این اقدام هما این باشد که تنها ایرلاینی است که قانون ممنوعیت فروش چارتری را اجرا می کند و به همین دلیل، تلاش زیادی کرد تا اولین ایرلاینی باشد که پروازهایش از سرگرفته می شود.

با توجه به تجمع گسترده مردم در فرودگاه و روی زمین نشستن مسافران، فعال بودن باجه بانک آن هم در ساعات پایانی شب جای تقدیر داشت.

یکی از مسافران استانبول که از ناراحتی کلیه رنج می برد و بدلیل عدم امکان دریافت نوبت برای دیالیز در بیمارستان های ایران، هراز گاهی راهی استانبول می شود، به خبرنگار مهر گفت: سه روز است که در فرودگاه محبوس شده ام و به دلیل ناتوانی در حرکت، امکان بازگشت به منزل خود را ندارم و اگر تکلیف پروازم طی یکی دو روز آینده مشخص نشود، احتمال دارد دچار شوک شده و به کما بروم.

کارشناس هوانوردی: ضعف مدیریت فرودگاه امام بیشتر از قصور ایرلاین ها

یک کارشناس صنعت فرودگاهی که خواست نامش ذکر نشود، در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در بحران پیش آمده، اگرچه ایرلاین ها در اطلاع رسانی کوتاهی کردند و قصور آنها در عدم ابطال پروازها و همچنین پاسخگو نبودن به مسافران مشهود بود، اما بزرگ ترین بهانه را ضعف مدیریت فوردگاه امام خمینی (ره) دست ایرلاین ها داد تا از وضعیت پیش آمده سوء استفاده کرده و کنسلی پروازها را به گردن بسته بودن باند و یخ زدگی چرخ هواپیماها بیندازند.

وی ادامه داد: از آنجایی که امکان نشست و برخاست هواپیما وجود نداشت، ایرلاین ها نیز می گفتند هواپیما نداریم و اگر هواپیما باشد، می توانیم پرواز را انجام دهیم.

این کارشناس صنعت هوانوردی تصریح کرد: اگر مسئولان فرودگاه امام خمینی (ره) از همان زمانی که سازمان هواشناسی هشدار بارش سنگین برف را صادر کرده بود، از ماشین های برف روب خود بازدید کرده و اشکالات فنی آن را رفع می کردند یا از سایر دستگاه هایی که ماشین آلات سنگین دارند مانند شهرداری، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در حال ساخت آزادراه کنارگذر جنوبی تهران در نزدیکی فرودگاه امام خمینی (ره) یا از سازمان راهداری و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران کمک می خواستند، می توانستند با سرعت بیشتری به پاک سازی سطوح پروازی و باند فرودگاه بپردازند تا از یخ زدگی برف ها که پاک کردن آنها را سخت می کند، جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: نباید در این خصوص از کم کاری های سازمان هواپیمایی کشوری که دستگاه ناظر و بالادستی شرکت های هواپیمایی تلقی می شود، به سادگی عبور کرد. البته در روزهای پایانی هفته گذشته خبرهایی مبنی بر حضور ۲۴ ساعته رئیس سازمان هواپیمایی در فرودگاه امام خمینی (ره) برای اعمال نظارت بر ایرلاین ها، برای جلوگیری از فروش مجدد بلیت پروازهای کنسل شده به چند برابر قیمت و نیز بازخواست مدیران شرکت های هواپیمایی منتشر شد که نوشداروی پس از مرگ سهراب و اقدامی دیرهنگام بود.

وی تصریح کرد: این سازمان می بایست پیش از بارش برف آمادگی لازم را ایجاد می کرد و امکانات لازم را تدارک می دید و در همان روز نخست بارش برف، در فرودگاه امام خمینی (ره)، ایرلاین ها را بابت سرگردان کردن مسافران بازخواست می کرد.