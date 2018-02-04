به گزارش خبرنگار مهر، جودو ایران سال ۲۰۱۸ را با مدال نقره جواد محجوب در رقابتهای گرندپری تونس آغاز کرد و بر اساس آنچه روی سایت فدراسیون جهانی ثبت شده، تیم ملی آماده حضور در رقابتهای گرنداسلم دوسلدورف می شود.

سعید ملایی، محمد محمدی بریمانلو و جواد محجوب سه جودوکاری هستند که برای حضور در رقابتهای آلمان انتخاب شده و با نظر کادر فنی به این رقابتها اعزام خواهند شد. سطح بالای رقابتها و استقبال خوب برخی از بهترین های جهان باعث شده تا فدراسیون تنها به این سه جودوکار برای سفر به دوسلدورف اعتماد کند.

ادامه این مسیر یعنی تکرار روندی که جودو ایران در سه و چهار سال گذشته طی کرده و البته به نتیجه ای هم نرسیده است. به نظر می رسد طرح تشکیل یک تیم ملی تمام و کمال با پروسه ای که کادر فنی در پیش گرفته به بن بست رسیده و فدراسیون برای موفقیت در بازیهای آسیایی چشم به امیدهای خود و از همه مهمتر سعید ملایی دارد.

در این بین کادر فنی تیم ملی که اتفاقا مورد اعتماد محمد درخشان رئیس فدراسیون جودوست و قرار است مربی خارجی با صرف هزینه بالا برای کمک به این کادر استخدام شود، برای حفظ همین سعید ملایی برنامه خاصی نداشته و اعزام او به همه تورنمنت ها گواه همین مدعاست.

سعید از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در ۹ تورنمنت تیم ملی را همراهی کرده که حاصل آن ۵ مدال برنز، یک نقره و یک طلا بوده است. در میان این ۹ تورنمنت، دو اردوی مشترک نیز در ازبکستان و ژاپن نیز شرکت کرده که مفید هم بوده است.

ملایی سال ۹۶ را رنکینگ دهم و مدال برنز رقابتهای تفلیس آغاز کرد و در بازیهای کشورهای اسلامی طلا، قهرمانی آسیا نقره انفرادی و برنز تیمی، جهانی مجارستان، تورنمنت های امارات و هلند نیز برنز کسب کرده و مسابقات روسیه، چین و تونس را دست خالی ترک کرده است.

این آمار که با رسیدن به جایگاه سوم رنکینگ جهانی همراه بود، برای سعید ملایی فوق العاده و ثبت یک نتیجه مطلوب می باشد. ولی آیا ادامه این روند به ملایی لطمه نمی زند. کما اینکه در دو تورنمنت اخیر ملایی همان چیزی نبود که در رقابتهای ابتدایی از او شاهد بودیم.

جودوکاری که قرار است در مهمترین رویداد سال یعنی قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی به مدال دست پیدا کند، براساس کدام منطق باید در همه تورنمنت ها شرکت کرده و از او انتظار مدال هم داشته باشیم. مگر یک ورزشکار در طول چند سال چند بار باید وزن کم کرده و به اوج آمادگی برسد؟ آیا این انتظار که برای برون رفت از زیر بار نتایج ضعیف تیم ملی است، به او لطمه نمی زند؟ به نظر می رسد ادامه این روند بریمانلو و محجوب را به همین سمت سوق دهد.

کادر فنی تیم ملی با هدف حفظ جایگاه جودوکاران در رنکینگ جهانی، حضور در تورنمنت های زیادی را در دستور کار قرارداده که همین موضوع سرآغاز روند فرسایشی ملی پوشان می باشد.

به جای حضور در تورنمنت هایی در ردیف تونس و هلند، حضور در اردوهای بین المللی در دستور کار قرار گیرد تا هم اعضای تیم با جودوکاران رنکنیگ دار تمرین کرده و هم نیازی به وزن کم کردن و تحمل استرس های ناشی از شکست و ... نباشد.

تیم ملی جودو بازیهای آسیایی جاکارتار را هدف اصلی خود قرارداده و با تدوام این روند، نتیجه گیری در این میدان سخت و دشوار، بعید به نظر می رسد، مگر آنکه استراتژی کادر فنی برای حضور در اردوها و مسابقات بین المللی تغییر کند.