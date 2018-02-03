قهرمانی کشتی گیران دهلرانی در رقابت های جام فجر ایلام

بهروز حیدرزاده مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۶ تیم در این رقابت ها که با حضور ۱۳۵ کشتی گیر حضور داشتند، به مصاف هم رفتند.

وی ادامه داد: کشتی گیرانی از شهرستان های شوشتر، شوش، سرابله، آبدانان، مهران و دهلران و همچنین از استان لرستان در این رقابت ها به مصاف هم رفتند.

وی افزود: این رقابت ها در سالن ۲۵۰۰ نفره شهدای شهرهانی شهر دهلران در رده های سنی از خردسالان تا بزرگسالان برگزار شد و سعید عبدولی قهرمان رشته فرنگی جهان میهمان ویژه این رقابت ها بود.

در پایان دهلران در هر ۲ رشته آزاد و فرنگی قهرمان شد.