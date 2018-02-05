بازارهای جهان و سهام آسیایی سقوط کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، درحالی‌که وحشت از بازگشت تورم، بر اوراق و سهام سایه افکنده است، سهام آسیایی بیشترین سقوط خود در بیش از یک سال اخیر را در روز دوشنبه ثبت کردند. وال‌استریت هم دیشب، از مقادیر رکوردی خود پایین کشیده شد و گمانه‌زنی‌هایی را در مورد این به وجود آورد که بانک‌های مرکزی جهان، ممکن است مجبور شوند با شدت و سرعت بیشتری سیاست‌گذاری خود را سفت‌وسخت‌تر کنند (نرخ بهره خود را بالا ببرند).

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه خارج ژاپنِ ام‌اس‌سی‌آی، در بزرگترین سقوط روزانه خود از اواخر ۲۰۱۶ تا کنون، ۱.۹ درصد از ارزش خود را از دست داد.

شاخص ای‌مینی اس‌اندپی ۵۰۰، ۰.۴۴ درصد دیگر هم سقوط کرد که این یک سقوط شدید غیرمعمول در ساعات آسیایی به حساب می‌آید و نشان‌گر سقوطی بیشتر در ساعات آمریکایی بازار امروز است که بعدا اتفاق خواهد افتاد.

نیکی ژاپن ۲.۳ درصد به قعر فرو رفت، درحالی‌که شاخص اصلی استرالیا ۱.۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و شاخص غول‌های تکنولوژی چین ۰.۷ درصد افت کرد.

سرمایه‌گذاران با گزارش اشتغال آمریکا که در روز جمعه منتشر شد، دچار وحشت شده‌اند. این گزارش نشان می‌داد دستمزدها با بیشترین سرعت خود در بیش از ۸ و نیم سال اخیر، رشد کرده‌اند که این به گمانه‌زنی‌ها برای افزایش تورم در آینده دامن می‌زند.

بازار سهام با در نظر گرفتن ریسک ۳ یا حتی ۴ بار افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال ۲۰۱۸، عکس‌العمل نشان داد.

استراتژیست کلان دویچه بانک، آلان راسکین، می‌گوید: این داده‌ها انطباق کاملی با تعریف اقتصادی «فشارهای افزایش دستمزد که باید کاهش پیدا کنند»، دارند.

او ادامه داد: داده‌ها به بحث‌ها در مورد این که آیا فدرال رزرو از منحنی مالی خود عقب خواهد ماند (یا خود را با شرایط هماهنگ خواهد کرد)، دامن زدند. به این ترتیب شانس افزایش تعداد پله‌های بالا بردن نرخ بهره در سال ۲۰۱۸ توسط فدرال رزرو، به ۴ پله، افزایش یافته است.

راسکین گفت که این برای بازارهای درحال ظهور و ارزهای مرجع خرید کالا مضر خواهد بود. دلارهای استرالیا و نیوزلند، هر دو در کنار طیفی از ارزهای آسیای، پس از گزارش اشتغال آمریکا، به شدت سقوط کردند.

همچنین این گزارش تاثیر بزرگی هم بر اوراق قرضه دولتی گذاشت. سود اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا روز جمعه ۷ دهم درصد جهش کرد و به ۲.۸۶ درصد رسید که بالاترین میزان ۴ ساله آن است.

سود اوراق ۲ ساله هم به بالاترین مقدار حدود ۹ سال اخیر خود، یعنی ۲.۱۶۲، رسید و شرایط بازارهای مالی را رقابتی‌تر کرد. به این ترتیب سود بسیار رقابتی‌تری در مقایسه با سهام ارائه می‌شود. برای نمونه سود سهام شاخص داوجونز ۲.۱۳ درصد بوده است.

در بازار ارز در برابر سبدی از مهم‌ترین ارزهای خارجی، دلار که روز جمعه با ۰.۶ درصد جهش که بزرگترین سد یک روزه آن در سه ماه اخیر بود، روبرو شده بود، امروز اندکی افت کرد و به رقم ۸۹.۱۵۴ رسید.

در برابر ین دلار از نرخ ۱۱۰.۲۹ ین روز جمعه به نرخ ۱۰۹.۹۰ ین، عقب‌نشینی کرد، درحالی که یورو از نرخ ۱.۲۴۲۵ دلار به ۱.۲۴۵۳ دلار افزایش یافت.