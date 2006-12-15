۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۴۹

در بازدید از شعب اخذ رای؛

استاندار فارس بر نبود مسائل خاص امنیتی در رای گیری امروز تاکید کرد

استاندار فارس تاکید کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم در عرصه انتخابات با مساله خاص امنیتی در استان مواجه نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهندس محمدرضا رضازاده در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: در برخی از مناطق مشکلاتی نیز گزارش شده که در حال برطرف شدن است.

معاون فرماندار شیراز نیز اظهار داشت: اکثر شعبه های اطراف شهرستان شیراز با کمبود تعرفه مواجه هستند.

سیف الله افخمی افزود: طی هماهنگی های انجام شده با مراجع مربوطه اجازه استفاده از تعرفه های 7 نفره به جای 5 نفره و بالعکس اخذ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در برخی از شهرستانهای فارس به دلیل عدم رعایت قوانین انتخابات ازسوی برخی کاندیداها، درگیری هایی نیز رخ داده که مراتب از سوی مسئولین امر در دست پیگیری قرار دارد.

کد مطلب 421769

