۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۵۸

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی- قطر /

تیم فوتبال امید قطر قهرمان آسیا شد

مسابقات فوتبال پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوحه با قهرمانی تیم قطر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه، در دیدار نهایی مسابقات فوتبال پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی که عصر امروز در ورزشگاه السد دوحه برگزار شد تیم قطر موفق شد با یک گل تیم عراق را شکست داده و مدال طلای این رقابتها را از آن خود کند. تک گل تیم قطر در این دیدار توسط محمد بلال رجب در دقیقه 63 وارد دروازه تیم عراق شد.

هیروشی تاکایاما از ژاپن قضاوت این دیدار را بر عهده داشت.

در دیدار رده بندی این رقابتها که عصر روزگذشته برگزار شد تیم ملی کشورمان با تک گل عادل کلاه کج مقابل کره جنوبی به برتری رسید و عنوان سوم پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی را از آن خود کرد.

