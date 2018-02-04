به گزارش خبرنگار مهر، پرچمداری کاروان ورزشی یک کشور همواره از افتخاراتی بوده که هر ملی پوشی علاقه دارد این عنوان از سوی مسئولان ورزش به او داده شود. انتخاب این پرچمدار از میان ورزشکارانی که هر یک شرایط ، افتخارات و ویژگی های منحصر به فردی دارند کاری بسیار دشوار است و گاها لازم می شود تا برای جلوگیری از هر تنش و اثر منفی، سلیقه انتخاب کنندگان تا حد ممکن کاهش پیدا کند.

چهار سال قبل حسین ساوه شمشکی کاپیتان تیم ملی ایران پرچمدار کاروان ورزشی المپیک زمستانی کشورمان بود. در سال ۲۰۱۰ مرجان کلهر بانوی توانمند اسکی ایران پرچمدار بود. در سال ۲۰۰۶ پرچمداری کاروان ایران بر عهده علیداد ساوه شمشکی بود. باقر کلهر در سال ۲۰۰۲ پرچمداری کاروان المپیکی ایران را بر عهده داشت و در سال ۱۹۹۸ هم حسن شمشکی عهده دار این مسئولیت بود.

در میان چهار عضو تیم ملی اسکی اعزامی به المپیک زمستانی ۲۰۱۸ اگر شرایط همه را صرف نظر از جنسیت یکسان بدانیم شانس مردان برای کسب پرچمداری بالاتر است.

در کنار سید ستار صید که سومین حضور خود در المپیک زمستانی را تجربه می کند و ورزشکاری بی حاشیه و پرتلاش است می توان شانس زیادی را برای محمد کیادربندسری پرافتخارترین اسکی باز ایرانی و تنها دارنده مدال بازیهای آسیایی قائل شد.

هرچند فروغ عباسی که به دلیل درخشش عاطفه احمدی در آستانه از دست دادن سهمیه المپیک زمستانی بود نیز دارای شانس پرچمداری است و عده ای با توجه به پرچمداری بانوان در سالهای اخیر در میان کاروان های ورزشی کشورمان او را پرشانس می دانند اما کارنامه پسران المپیکی کاروان به مراتب قوی تر است.

فدراسیون اسکی و کمیته ملی المپیک در آستانه اعزام به المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی در تلاش هستند تا با در نظر گرفتن همه جوانب و به دور از نمایش تبلیغاتی شایسته ترین فرد را برای پرچمداری کاروان کشورمان انتخاب کنند.

بیست و سومین دوره بازیهای المپیک زمستانی سال ۲۰۱۸ دهه آخر بهمن سالجاری به میزبانی شهر پیونگ چانگ کره جنوبی برگزار خواهد شد.