هنگ کنگ عنوان آزادترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس شاخص آزادی اقتصادی که به تازگی توسط وال استریت ژورنال منتشر شد، هنگ کنگ برای بیست و دومین سال متوالی عنوان آزاد ترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داد.

در این شاخص ۴ معیار مقررات، دولت محدود، کارآمدی رگولاتوری و بازارهای باز وجود دارد. بر اساس این گزارش، افراد در جوامع آزاد به لحاظ اقتصادی بیش از ۲ برابر متوسط جهانی درآمد کسب می کنند.

به دلیل عامل آزادی اقتصادی در هنگ کنگ، قوانین بهتری برای کسب درآمد بالاتر، طول عمر بیشتر و محیط بهتر وجود دارد؛ ضمن اینکه در حال حاضر هنگ کنگ ۹۷ درصد به یک مکان خدمات محور تبدیل شده است و بیش از این اقتصادی بر پایه تولید داشته است.

در این شاخص سنگاپور، نیوزلند، استرالیا و سوییس به ترتیب در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند. از سویی دیگر ۱۹ اقتصاد پیشرفته از جمله آمریکا، ژاپن و سوئد در این رتبه بندی تنزل پیدا کرده اند؛ اما کشورهای درحال توسعه مانند هند، میانمار و فیلیپین در این رتبه بندی بالا آمده اند.