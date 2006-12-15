۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۲۰:۰۲

در تماس تلفنی صورت گرفت؛

رایزنی بوش با نخست وزیر مالزی درباره ایران و سوریه

رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر مالزی امروز در یک تماس تلفنی،درباره مسائل مختلفی از جمله ایران و سوریه بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بوش در گفتگوی تلفنی خود از آنچه نفوذ ایران و سوریه در لبنان توصیف کرد، ابراز نگرانی کرد.

"تونی فراتو" یکی از سخنگویان کاخ سفید در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اضافه کرد : رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی خود با نخست وزیر مالزی، نگرانی عمیق خود را از نفوذ ایران و سوریه در لبنان ابراز داشته است.

به گفته فراتو، دو رهبر درباره مسائل مختلف خاورمیانه گفتگو کردند و بار دیگر بر تعهد خود برای تقویت صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها بر اساس دو کشور مستقل که در کنار هم زندگی کنند، تاکید کردند.

بوش و بداوی که کشورش ریاست دوره ای سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی را بر عهده دارد؛ همچنین موضوع هسته ای ایران را مورد بررسی قرار داده اند.

این سخنگو جزئیات بیشتری از گفتگوی دو مقام درباره موضوع هسته ای ایران ارائه نکرده است.

کد مطلب 421795

