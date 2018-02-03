به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیاری بعد از ظهر شنبه در سومین روز از ایام‌الله دهه فجر در بازدید از خبرگزاری مهر، افزود: قبل از پیروزی انقلاب تنها ۹ هزار نفر در استان زنجان بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی بودند که امروز به بیش از ۱۸۱ هزار نفر رسیده است.

وی از رشد ۲۰ برابری تعداد بیمه شده گان تامین اجتماعی در این استان خبر داد و گفت: تعداد مستمری‌بگیران قبل از انقلاب ۳۰۰ نفر بود که امروز به بیش از ۴۱ هزار نفر رسیده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به ارائه ۱۸ نوع خدمت در تأمین اجتماعی استان زنجان ، تصریح کرد: هرچه میزان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بیشتر باشد، میزان امنیت و آسایش و رفاه اجتماعی مردم هم به‌تبع افزایش می‌یابد.

وی یاد آور شد: استان زنجان هفت شعبه دائم تأمین اجتماعی و هفت شعبه اقماری دارد و یک شعبه کارگزاری نیز در استان فعالیت می‌کند.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان ابراز کرد: یکی از شاخصه‌ها و مؤلفه های توسعه یافتگی کشور نظام تأمین اجتماعی که گستره زیادی دارد و خوشبختانه بعد از انقلاب توفیقات خوبی بعد از انقلاب در این نظام بیمه‌ای ایجادشده است.

علیا ری افزود: خوشبختانه در استان زنجان بیش از ۵۳ درصد جمعیت استان زنجان تحت پوشش چتر بیمه‌ای تأمین اجتماعی هستند.

وی تصریح کرد: در استان زنجان ماهانه ۶۰ میلیارد تومان و در بخش درمان هم ۳۵ میلیارد تومان و درمجموع ۹۵ میلیاردتومان بابت خدمت‌رسانی به جامعه هدف پرداخت می‌شود.