شمارش آراء در خراسان جنوبی دستی انجام می شود / تخلفی از شعبات در خراسان جنوبی گزارش نشده است

غلامرضا طاهری جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند،با بیان اینکه ‌برای هرحوزه انتخابیه 30 نیروی انتظامی مستقرهستند، گفت: درحال حاضر انتخابات در خراسان جنوبی با امنیت کامل تا ساعت تمدید شده ادامه دارد.





وی با بیان این مطلب که شمارش آراء در خراسان جنوبی دستی انجام می شود، اظهار داشت: برای هر صندوق 10 نفربرای این کار درنظرگرفته شده بنابراین هیچ تخلفی صورت نخواهد گرفت.





طاهری تصریح کرد: در هر حوزه 3 نفر آراء مردم را علامت می زنند،‌2 نفر کارخواندن آراء را به عهده خواهند داشت و مابقی کار نظارت را انجام می دهند.





جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: کار شمارش آراء بلافاصله بعد از اتمام زمان قانونی با اولویت شمارش صندوق های مجلس خبرگان صورت می گیرد.





وی یادآورشد: برای مناطق و روستاهای صعب العبور پیش بینی دو بالگرد و ماشین های کمکی و مقاوم انجام شده است.





به گزارش مهر در بیرجند،‌ جمعیت رأی دهندگان در شعب مختلف اخذ رأی درخراسان جنوبی همچنان رو به افزایش است.