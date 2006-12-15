150 نفر مسئول شمارش آراء کرج هستند

احمد ضیایی معاون استاندار تهران و فرماندار کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این افراد در همایش ویژه در روزهای گذشته نسبت به وظایف خود توجیه شدند و نگرانی از جهت شمارش آرا وجود ندارد.

وی افزود: همایش ویژه ای برای شمارندگان آرای انتخابات چهارشنبه هفته گذشته در فرمانداری شهرستان برگزارشده و راهکارهای بکارگیری رایانه برای ثبت اطلاعات و آمار آرای ریخته شده به صندوق های اخذ رای و نحوه شمارش آرا به این افراد آموزش داده شده است.

ضیایی خاطرنشان کرد: آرا به صورت دستی شمارش می شوند و آمار آنها در رایانه به ثبت می رسد تا با مجموع آرا تهران جمع بندی شود.

فرماندار کرج تصریح کرد: حضور آگاهانه و حداکثری مردم در این انتخابات بار دیگر اقتدار ملی ایرانیان را تصویر کشید و نقشه های دشمن را نقش برآب کرد.