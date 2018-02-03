زنجیره تولید با فروش محصولات ارزش پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث چوب طاشانی بعد از ظهر امروز شنبه در مراسم بهره برداری از واحد تولیدی بسته بندی سبزیحات منجمد از مجموعه طرح های کشاورزی در شهرستان قروه به مناسبت ایام دهه فجر، اظهار داشت: امروزه بیشترین توجه به زنجیره تولید بوده و بر همین اساس از لحاظ تولید مشکلی وجود ندارد و تنها مشکل در فروش محصولات است.

به گفته وی سیاست سازمان جهاد کشاورزی بر زنجیره ارزش است که بتوان تولیدات را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کرد و در این میان بحث صادرات محصول بسیار مورد توجه خواهد بود.

چوب طاشانی فروش داخلی و خارجی محصولات تولیدی را مهم دانست و تصریح کرد: اولویت با واحدهایی است که بتوانند بازارهای جهانی را درگیر کنند و محصولات خود را به فروش برسانند.

وی سرمایه گذاری برای این واحد تولیدی را ۵۵۰ میلیون تومان با اشتغالزایی اولیه برای ۴ نفر و با مساحت هزار مترمربع دانست.