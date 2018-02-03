به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس اطلاعات ایستگاههای بارانسنجی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با حضور سامانههای خوب بارشی در کشور در هفته گذشته، متوسط میزان بارش های کشور از تاریخ ۷ لغایت ۱۳ بهمن ماه جاری (هفته گذشته) با ۴ میلیمتر افزایش از ۴۲ میلیمتر به ۴۶ میلیمتر رسید. بنابر این گزارش، این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت با ۱۱۷.۱ میلیمتر، حدود ۶۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته با ۸۱.۸ میلیمتر، حدود ۴۳.۸ درصد کاهش دارد.
این گزارش حاکی از آن است که بیشترین میزان بارشهای تجمعی حوضههای اصلی آبریز از اول بهمن تا ۱۳ بهمن ماه جاری در حوضه اصلی آبریز دریای خزر با ۲۱.۹ میلیمتر و کمترین میزان بارش در مدت زمان یاد شده در حوضه اصلی آبریز قره قوم با ۰.۹ میلیمتر به ثبت رسیده است. وجود سامانه های خوب بارشی در دو هفته اخیر سبب شده است تا حوضه اصلی آبریز دریاچه ارومیه مقام دوم بارش های کشور را از تاریخ اول تا ۱۳ بهمن ماه جاری با ۲۱.۲ میلیمتر از آن خود نماید.
حوضههای اصلی آبریز فلات مرکزی ۵.۳ ، خلیج فارس و دریای عمان ۲.۷ و مرزی شرق نیز از ۱.۶ میلیمتر بارش در ماه جاری برخوردار بودهاند. حجم بارشهای اول مهر تا ۱۳ بهمن ماه جاری معادل ۷۵ میلیارد و ۸۰۹ میلیون مترمکعب بوده است
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