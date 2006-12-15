ورزشگاه خلیفه به یک صحنه تئاتر بزرگ تبدیل شده است / 35 هزار تماشاگر در انتظار آغاز مراسم اختتامیه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، درحال حاضر دو مجری انگلیسی و عرب زبان در حال اجرای برنامه هستند و تماشاگران را برای آغاز مراسم آماده می کنند.

حاشیه هایی پیش از آغاز مراسم اختتامیه را در زیر می خوانید :

* ورزشگاه خلیفه به شکل زیبایی تزئین شده و به یک صحنه تئاتر بزرگ درآمده است.

* مشعل بازیهای آسیایی همچنان بر فراز ورزشگاه روشن است و ورزشگاه به شکل زیبایی با نورافکن های مخصوص تزئین شده است.

* نزدیک به 40 دوربین تلویزیونی در قسمت های مختلف ورزشگاه برای تصویربرداری از این مراسم تعبیه شده است.

* برای هر یک از تماشاگران یک بسته ویژه اختصاص یافته است که محتوی آن را چراغ های نورانی و پرچم قطر و غیره می باشد که جهت مشارکت تماشاگران اختصاص یافته است.

* هنوز ولیعهد قطر وارد ورزشگاه نشده ولی جمعی از شخصیت های سیاسی و ورزشی در جایگاه ویژه حضور دارند.

* برای مراسم اختتامیه آتش بازی زیبایی در نظر گرفته شده که گفته می شود شبی به یادماندنی را برای تماشاگران به تصویر خواهد کشید.

* نزدیک به 80 بلندگوی غول پیکر در اطراف ورزشگاه نصب شده که سیستم صوتی کاملا را به مراسم داده است.

* قالیچه بزرگی بر فراز ورزشگاه تعبیه شده که قرار است بخشی از مراسم داستان هزار و یک شب بر روی این قالیچه به نمایش درآید.

* مراسم رسمی اختتامیه از ساعت 8 شب به وقت دوحه آغاز خواهد شد.

* در حال حاضر ورزشگاه خلیفه مملو از جمعیت است و تمام سکوهای ورزشگاه پر از تماشاگر است.