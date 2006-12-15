۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۲۰:۲۸

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی- قطر /

ورزشگاه خلیفه به یک صحنه تئاتر بزرگ تبدیل شده است / 35 هزار تماشاگر در انتظار آغاز مراسم اختتامیه

در حالی که نزدیک به 45 دقیقه دیگر به آغاز مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی باقی مانده است، نزدیک به 35 هزار تماشاگر در ورزشگاه استاد خلیفه شهر دوحه گرد هم آمده اند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، درحال حاضر دو مجری انگلیسی و عرب زبان در حال اجرای برنامه هستند و تماشاگران را برای آغاز مراسم آماده می کنند.

حاشیه هایی پیش از آغاز مراسم اختتامیه را در زیر می خوانید :

* ورزشگاه خلیفه به شکل زیبایی تزئین شده و به یک صحنه تئاتر بزرگ درآمده است.

* مشعل بازیهای آسیایی همچنان بر فراز ورزشگاه روشن است و ورزشگاه به شکل زیبایی با نورافکن های مخصوص تزئین شده است.

* نزدیک به 40 دوربین تلویزیونی در قسمت های مختلف ورزشگاه برای تصویربرداری از این مراسم تعبیه شده است.

* برای هر یک از تماشاگران یک بسته ویژه اختصاص یافته است که محتوی آن را چراغ های نورانی و پرچم قطر و غیره می باشد که جهت مشارکت تماشاگران اختصاص یافته است.

* هنوز ولیعهد قطر وارد ورزشگاه نشده ولی جمعی از شخصیت های سیاسی و ورزشی در جایگاه ویژه حضور دارند.

* برای مراسم اختتامیه آتش بازی زیبایی در نظر گرفته شده که گفته می شود شبی به یادماندنی را برای تماشاگران به تصویر خواهد کشید.

* نزدیک به 80 بلندگوی غول پیکر در اطراف ورزشگاه نصب شده که سیستم صوتی کاملا را به مراسم داده است.

* قالیچه بزرگی بر فراز ورزشگاه تعبیه شده که قرار است بخشی از مراسم داستان هزار و یک شب بر روی این قالیچه به نمایش درآید.

* مراسم رسمی اختتامیه از ساعت 8 شب به وقت دوحه آغاز خواهد شد.

* در حال حاضر ورزشگاه خلیفه مملو از جمعیت است و تمام سکوهای ورزشگاه پر از تماشاگر است.

