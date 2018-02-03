یک ازبکستانی سرمربی تیم ملی بانوان ایران شد/«آندره» دستیار منصوری

به گزارش خبرنگار مهر، تنها دو روز بعد از حضور مربیانی ازبکستانی در تهران، فدراسیون جودو با «نلیا کیامووا» برای هدایت تیم ملی بانوان به توافق رسید و قرارداد وی امروز در فدراسیون به امضا رسید تا از فردا کار خود را با بانوان آغاز کند.

ضمن اینکه «آندره شکوربابین» پس از مذاکره با مسیولان فدراسیون جودو قرار است به عنوان عضو کادر فنی تیم ملی مردان زیر نظر محمد منصوری مار خود را آغاز کند.

بر اساس اعلام درخشان رئیس فدراسیون جودو بخش عمده ای از مبلغ قرارداد این دو مربی از سوی فدراسیون جهانی جودو پرداخت می شود.