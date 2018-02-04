سهم هوافضا از بودجه ۹۷/ پروژه اعزام انسان به فضا بودجه ندارد

دکتر منوچهر منطقی در خصوص وضعیت بودجه هوافضا در سال ۹۷ به خبرنگار مهر گفت: بودجه ای که برای این حوزه پیش بینی شده است بودجه بدی نیست و از بودجه اختصاصی در سال های قبل بهتر است.

وی با بیان اینکه البته به همه سرفصل های حوزه هوافضا بودجه اختصاص نیافته، افزود: در بخش ماهواره ها بودجه در نظر گرفته شده ولی در بخش پرتاب انسان به فضا بودجه ای وجود ندارد.

به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بودجه امسال نسبت به سال های گذشته خیلی بهتر است اما باید به این نکته توجه داشت که نباید وابسته به ضریب تحقق بودجه باشد چراکه روند فعالیت در این حوزه به نحوی است که اگر مشکلات مالی مطرح شود باعث پراکندگی متخصصان خواهد شد.

وی گفت: این بودجه در همه سرفصل ها به صورت جامع دیده نشده که اعزام انسان به فضا مشمول این سرفصل است.

دبیر ستاد توسعه فناوری هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: بودجه ای که در حوزه هوافضا نوشته شده یک سند جامع است که در آن متخصصان هوافضا توافق دارند و قرار است پروژه ها را بر همین مبنا پیش ببرند.