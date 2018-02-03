به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز شنبه و در ۱۴مین روز از آغاز تجاوز نظامی ارتش این کشور به خاک سوریه موسوم به «عملیات زیتون» در اظهاراتی اعلام کرد: در چهاردهمین روز از عملیات تعداد زیادی از تروریست ها به هلاکت رسیده اند. کوه ها در حال پاکسازی هستند. اکنون در حال پیشروی به سمت به عفرین هستیم، چیزی نمانده است.

رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی در ششمین کنگره عمومی حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور در استان «بیتلیس» گفت: برخی از نمایندگان در پارلمان اروپا پارچه‌پاره‌ تروریست‌ها را بر گردنشان می اندازند. این کارها ره به جایی نخواهد برد و چنین اقداماتی تصمیمات ما را تغییر نخواهد داد.

اردوغان ادامه داد: فراموش نکنید آلپ ارسلان ها، ارطغرل ها، سلطان فاتح محمدها، یاووز سلطان سلیم ها و عبدالحمیدها و دیگر شیرهای قهرمانمان زنده اند. آنان دیروز عملیات سپر فرات را انجام دادند و امروز نیز عملیات شاخه زیتون را با موفقیت به پیش می برند. تروریست هایی که تا دیروز با تکیه بر دیگران سخن پراکنی می کردند اکنون در حال فرار از میدان ها هستند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.