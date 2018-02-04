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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۲۰

به منظور بررسی برنامه‌های تیم ملی؛

شورای عالی فنی وزنه‌برداری امروز تشکیل جلسه می‌دهد

شورای عالی فنی وزنه‌برداری امروز تشکیل جلسه می‌دهد

سی و پنجمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری امروز یکشنبه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری امروز یکشنبه در محل جلسات این مجموعه برگزار می شود که قرار است برنامه های محمد حسین برخواه سرمربی تیم ملی بزرگسالان در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد.

افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان نیز در جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری حضور خواهد داشت تا در خصوص برگزاری سومین دوره جام فجر به میزبانی اهواز، گزارش خود را ارائه دهد.

پیش از این قرار بود این جلسه روز دوشنبه ۹ بهمن برگزار شود که به دلیل بارش سنگین برف به امروز موکول شد.

کد مطلب 4218187

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