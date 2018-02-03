برپایی ۱۴ نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غلامی با تاکید بر اینکه برنامه های ایام الله دهه فجر با هدف بازشناسی و بازتولید دست آوردهای انقلاب اسلامی ویژه جوانان و نوجوانان برگزار می شود، افزود: استفاده از پرچم جمهوری اسلامی به عنوان نماد، پرهیز از چاپ و انتشار پرچم های کاغذی و برگزاری ویژه برنامه های ۱۲ بهمن روز ورود تاریخی امام خمینی (ره) در مدارس از جمله اقداماتی است که در راس فعالیت ها قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مهمانی لاله ها، غباروبی مزار شهدای گمنام منطقه، آذین بندی ایستگاه های مترو، فروشگاه های شهروند و ساختمان های شهرداری سطح منطقه، تجلیل از خانواده های شهدا، جانبازان و زندانیان سیاسی دوران انقلاب اسلامی و برپایی نشست های بیان خاطرات زندانیان دوران انقلاب تنها بخشی از ویژه برنامه هایی است که از جانب منطقه انجام خواهد شد.

معاون شهردار منطقه ۷ عنوان کرد: برپایی نمایشگاه کتاب در سرای محلات با موضوع انقلاب اسلامی، ارائه خدمات سلامت محور به شهروندان در سرای محلات، پخش سرودهای ماندگار در بوستان ها و سرای محلات در ساعات مشخص با همکاری معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه، برپایی شب شعر انقلاب و تجلیل از شهدای انقلاب از دیگر برنامه هایی است که در سطح منطقه اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است، خاطرنشان کرد: این دهه تاریخی و ماندگار به عنوان مقطع بازیابی خاطرات انقلاب اسلامی و گرامیداشت حیات دوباره ملت ایران بوده و از حساس ترین برهه های تاریخ نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود، بنابراین بزرگداشت این دهه تاریخ ساز در واقع پاسداری از ارزش ها و آرمان های نظام اسلامی است.

غلامی عنوان کرد: باتوجه به اینکه بخشی از مسیر راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در منطقه ۷ واقع شده است آذین بندی این مسیر از طریق همکاران معاونت خدمات شهری و محیط زیست را به طور ویژه در دستور منطقه قرار دارد.

وی در پایان یادآور شد: برپایی پردیس انقلاب اسلامی عدالت و استکبارستیزی با همکاری مناطق ۱و ۹ در خیابان آزادی تقاطع خیابان استاد معین از جمله اقداماتی است که در روز ۲۲ بهمن ماه در مسیر راهپیمایی از سوی این منطقه برپا خواهد شد.

جشنواره ورزشی در سطح منطقه ۷ برپا می شود

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۷ اعلام کرد: به مناسبت ایام الله مبارک فجر، ویژه برنامه های ورزشی منطقه در قالب جشنواره ورزشی از ۱۲ بهمن ماه برپا خواهد شد.

محمدرضا غلامی خاطرنشان کرد: به منظور توسعه و ترویج مقوله تحرک بدنی و ورزش در میان شهروندان، همزمان با گرامیداشت ایام الله فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، جشنواره ورزشی در سطح منطقه برپا خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره از تاریخ ۱۲ تا ۳۰ بهمن ماه و در قالب ۱۲ برنامه گردشگری ورزشی از جمله کوهنوردی ارتفاعات شهر تهران همچون توچال، داراباد، درکه، کلکچال و دربند برگزار می شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۷ ضمن اعلام برپایی مسابقات متنوع ورزشی در بوستان های سطح منطقه، یادآور شد: برپایی مسابقات دارت، بسکتبال، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز، دو میدانی در مدارس سطح منطقه از دیگر ویژه برنامه های این معاونت به مناسبت دهه فجر است.