به گزارش خبرگزاری مهر ، در این اطلاعیه آمده است: اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی و نمایندگان فرماندار موظفند تا زمانی که دستور وزیر کشور مبنی بر پایان اخذ رأی از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است با رعایت مهلتهای مقرر همچنان نسبت به رأیگیری از شهروندان ادامه دهند و توجه داشته باشند به هیچ عنوان قبل از پایان انتخابات و موعد قانونی، صندوقهای اخذ رأی را باز نکنند.
/ اطلاعیه شماره 15 ستاد انتخابات استان تهران/
شعبهها همچنان به رأیگیری از شهروندان ادامه دهند/قبل از پایان موعد قانونی، صندوقهای اخذ رأی نباید باز شود
