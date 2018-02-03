اجرای طرح بررسی ایمنی مدارس در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عربلو معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه گفت : دراین طرح وضعیت ایمنی سیستم های گرمایشی وکپسول های آتش نشانی مدارس مورد بررسی قرار گرفت و موارد غیر استاندارد برای پی گیری به مدیر مدرسه ارجاع شد.

عربلو درباره ضرورت اجرای طرح بررسی ایمنی مدارس گفت : حفظ امنیت و سلامت دانش آموزان مدارس که آینده سازان ایران اسلامی هستند، از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار بوده و اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی منطقه، هم زمان به ارائه آموزش های ایمنی در مدرسه و نحوه عمل در مواقع بحرانی و اضطراری اقدام به اجرای طرح در مدارس سطح منطقه کرده است.

ادامه عملیات پاکسازی یخ و قندیل از سطح منطقه ۵

در پی بارش برف سنگین، شهرداری منطقه ۵ اقدام به یخ زدایی و پاکسازی قندیل از پل های عابر و ماشین رو کرد.

علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه گفت : با توجه به بارش برف سنگین در نیمه اول بهمن، با به کار گیری نیروها ی خدمات شهری و فضای سبز نسبت به عملیات یخ زدایی و پاکسازی قندیل پل های عابر اقدام شد.

علی بخشی گفت : تعداد۱۱ سایت اصلی و ۶ سایت فرعی برف روبی منطقه، مجهز به ۴۵۰ مخزن به میزان ۲۷۰۰ تن شن و نمک برای مناسب سازی تردد شهروندان استفاده شده و بیش از ۵۰۰ نفر پرسنل اجرایی مشغول عملیات برف روبی، یخ زدایی و پاکسازی قندیل درسطح منطقه هستند.

علی بخشی افزود : برای تسهیل تردد شهروندان بیش از ۱۵۰ دستگاه ماشین آلات برف روبی مشغول اجرای عملیات است و بعد از بارش ها برف تکانی شاخه های درختان، یخ زدایی وپاکسازی قندیل در منطقه ۵ تداوم دارد.

همچنین با هماهنگی شهرداران نواحی ۷ گانه، آزاد سازی ورودی های مدارس، درمانگاه ها، ساختمان های عمومی و جمع آوری به موقع زباله ها انجام می شود.

برگزاری مسابقات و جشنواره ورزشی و تفریحی

برنامه های متنوع ورزشی و تفریحی در سطح محلات منطقه به مناسبت دهه مبارک فجر در شهرداری منطقه ۵ برگزار می شود.

سید قاسم موسوی مشاور ورزشی شهردار و مدیر تربیت بدنی منطقه گفت: هم زمان با فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت ایام ا ... دهه مبارک فجر، برنامه های متنوع ورزشی و تفریحی در سطح منطقه با هدف ترویج شعائر اسلامی انقلابی اجرا می شود .

وی افزود : همایش پیاده روی، دوچرخه سواری، مسابقات فوتسال و همایش کوهنوردی در بخش های بانوان و آقایان برگزار می شود.

همچنین در یوم الله ٢٢ بهمن، اداره تربیت بدنی با برپایی غرفه های ورزشی همچون بازی های فکری، فوتبال دستی، طناب کشی، شطرنج و...در خدمت شهروندان بوده و در مسیر راهپیمایی همراه شرکت کنندگان در بزرگداشت این رویداد خجسته و ملی خواهد بود.

موسوی گفت : درطول دهه مبارک فجر، مسابقات و برنامه های ورزشی متنوعی از قبیل دارت، تنیس، بازی های رایانه ای، فوتبال دستی، بازی های بومی و محلی و ...در سراهای محلات و ایستگاه های آمادگی جسمانی در دو بخش بانوان و آقایان اجرا خواهد شد.