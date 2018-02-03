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۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۰۲

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی:

باند سارقان حرفه ای با ۵۲ فقره سرقت در بجنورد منهدم شد

باند سارقان حرفه ای با ۵۲ فقره سرقت در بجنورد منهدم شد

بجنورد- رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از دستگیری ۶ نفر از اعضای باند سارقان حرفه ای با ۵۲ فقره سرقت در شهرستان بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا عرب‌زاده اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در شهرستان بجنورد، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۶ نفر از اعضای باند سارقان حرفه‌ای شدند.

وی با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضائی و در بازجویی بعمل آمده، متهمان به ۵۲ فقره سرقت اعتراف کردند، بیان کرد: سرقت از مغازه، قطعات خودرو، داخل خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر از جمله این سرقت‌ها بوده است.

سرهنگ عرب زاده با اشاره به اینکه تعدادی از اموال مسروقه کشف شده به مالباختگان تحویل داده شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شدند.

کد مطلب 4218291

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