تلاش دانشگاه آزاد برای بازگشت به صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته های سوم و چهارم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور فردا دوشنبه ۱۰ دیدار در خانه تکواندو برگزار خواهد شد که در مهمترین بازی لوازم خانگی کن تیم دوم جدول به مصاف دانشگاه آزاد تیم سوم جدول می رود.

دانشگاه آزاد که هفته قبل به دلیل حضور در رقابت‌های گرنداسلم در لیگ حضور نداشت و صدر جدول را از دست داد، برای پس گرفتن جایگاه خود نیاز به سه امتیاز دیدار با لوازم خانگی کن دارد. مبارزه جمعی از بهترین های تکواندو ایران در این دیدار می تواند جذابیت های خاص خود را داشته باشد.

دانشگاه بعد از دیدار با کن باید با یاسین پیشرو و لوازم خانگی کن هم با هیات تکواندو البرز پیکار کند. از سوی دیگر شهرداری ورامین در کنار دیدار با شمال‌شرق، نیم نگاهی به مبارزه دو تیم مدعی دارد. تساوی این دیدار می تواند شهرداری را یک قدم به کسب عنوان قهرمانی نزدیک کند.

در سایر بازی‌ها، ملوان نداجا با پاس قوامین، هیات تکواندو شمال شرق با کلینیک بهبد کرج، یاسین پیشرو قم با تعاونی انقلاب شهریار، هیات تکواندو البرز با پالایش نفت آبادان، پالایش نفت آبادان با پاس قوامین و تعاونی انقلاب شهریار با کلینیک بهبد کرج پیکار می کنند.

در جدول رده بندی تا پایان هفته دوم از دور برگشت، شهرداری ورامین با ۳۳ امتیاز صدر جدول را در اختیار دارد. لوازم خانگی کن با ۲۹ امتیاز در رده دوم است و تیم دانشگاه آزاد نیز با ۲۸ امتیاز در رده سوم جای گرفت.