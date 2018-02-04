بهره برداری از مرکز جامع تصویربرداری پزشکی در مجتمع هلال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد اکرمی در مراسم رونمایی تجهیزات و افتتاح مراکز جدید مجتمع دارویی درمانی هلال، گفت: دستگاه لیزر اگزایمر چشم پزشکی با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به عنوان پیشرفته ترین دستگاه در لیزر چشم، در این مجتمع مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با عنوان این مطلب که تمامی اعمال جراحی چشم از جمله پیوند قرنیه و...، در این مجتمع انجام می شود، افزود: تا کنون ۳۲ هزار عمل جراحی چشم با استفاده از دستگاه قبلی در این مرکز انجام شده و دستگاه جدید نسبت به نوع قبلی ۲۵ درصد افزایش سرعت در انجام کار دارد.

اکرمی همچنین از رونمایی دو دستگاه جدید دیالیز خبر داد و گفت: دستگاه لیزر پوست نیز با ۴۵۰ میلیون قیمت، یکی دیگر از دستگاه های مورد بهره برداری در این مجتمع است.

وی با اشاره به قرارگیری مجتمع دارویی درمانی هلال در زنجیره امداد و نجات، ادامه داد: در شرایط وقوع حوادث طبیعی، آماده کمک رسانی به آسیب دیدگان خواهیم بود.

رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال از جایابی بیمارستان سیار و پد بالگرد به منظور امدادرسانی در زمان وقوع حوادثی همچون زلزله خبر داد و افزود: مرکز جامع تصویربرداری با ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساختمان و تجهیزات، در سال ۹۷ مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

اکرمی از صدور مجوز مرکز درمان بیماران خارجی برای مجتمع دارویی درمانی هلال خبر داد و گفت: قطعا با صدور این مجوز از سوی وزارت بهداشت، حجم مراجعات و پذیرش بیماران خارجی در این مجتمع چند برابر خواهد شد.