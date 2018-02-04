مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری لیگ اسپید اسلالوم به میزبانی استان‌همدان اظهار داشت: دومین دوره لیگ اسپید اسلالوم به میزبانی استان‌همدان برگزار و با مشخص شدن نفرات برتر به کار خود پایان داد.

وی افزود: این مسابقات در رده سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال در بخش دختران و پسران برگزار شد.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در رده سنی زیر ۱۶ سال پسران علی شجایی، امیرمحمد سواری، علی آیینی، محمدامین عباسیان و علیرضا عبدی به ترتیب اول تا پنجم شدند.

مجیدی عنوان کرد: همچنین ر رده سنی بالای ۱۶ سال پسران شایان عادلی نیا، سعید داوری، سجاد محمدی ساسان، محمدحسین منصف و دانیال دارابی به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفتند.

وی با اشاره به نتایج بخش دختران بیان کرد: در رده سنی زیر ۱۶ سال دختران ترانه احمدی، رومینا سالک، مژده شعبانی، مهسا حیدری و مژده یاوری در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان عنوان کرد: همچنین در رده سنی بالای ۱۶ سال دختران لعیا عربی، زهرا باقرزاده، زهرا حسینی، مینا شهیدانی و مینا عابدینی به ترتیب در جایگاه‌های اول تا پنجم ایستادند.

مجیدی بابیان اینکه این رشته در استان‌همدان از وضعیت خوبی برخوردار است، گفت: اسکیت در تمام شهرستان‌های استان‌همدان فعال‌شده و افراد صاحب نامی در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی یادآور شد: هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ اسکیت‌باز در استان‌همدان به‌صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای و یک هزار اسکیت‌باز نیز به‌صورت تفریحی و پراکنده در این رشته فعالیت دارند.