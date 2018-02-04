جشنی برای مرغوب ترین«نرگس»ایران/خانه گل نرگس عطرافشانی می کند

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: عطر و بویش همه را سرمست می کند، این گل سر به زیر و خوش عطر که مرغوب ترین نوعش را مردم استان فارس، به ویژه مردم روستای «جره» در شهرستان کازرون برداشت می کنند.

نرگس شهلا را مرغوب ترین نوع می دانند زیرا هم ماندگاری بالایی دارد و هم عطر و بوی بسیار دلنشین که باعث می شود مردم تمام نقاط کشور خریدار آن باشند.

هرساله برای گل نرگس در منطقه جره و بالاده شهرستان کازرون جشنواره ای هم با نام جشنواره گل نرگس برگزار می شود که برای آخر هفته، ششمین دوره آن توسط بخشداری منطقه تدارک دیده شده است.

بخشدار جره و بالاده ومدیر جشنواره به خبرنگار مهر گفت: ششمین جشنواره گل نرگس در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون در تاریخ های ۱۸،۱۷ و ۱۹ بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

عربلو بیان کرد: این جشنواره در قالب کارگروه شهرستان که بسیاری از ادارات و نهادهای شهرستان و بخش عضو هستند، برگزار می شود.

وی اظهار داشت: مقرر شده ۱۹ بهمن ماه که اختتامیه جشنواره است برنامه های مفصل و باشکوهی برای مسئولین شهرستان، استان ، خارج از استان و میهمانان اجرا شود.

بخشدار جره و بالاده عنوان کرد: در این جشنواره غرفه هایی تدارک دیده شده که این غرفه ها صنایع دستی بومی و محلی ، غذاهای بومی و آداب و رسوم محلی جهت بازدید گردشگران ارائه می کنند.

مدیر جشنواره گفت: گردشگران و توریست های زیادی از سراسر کشور و حتی خارج از کشور که بیش از ۶۰ هزار نفر هستند جهت بازدید از گلزار نرگس جره که به عنوان خانه گل نرگس ایران تعیین شده به این منطقه عزیمت می کنند.

بخشدار جره و بالاده در ادامه بیان کرد: این جشنواره فرصت گرانبهایی است که می توان قابلیت ها، ظرفیت ها و پتانسیل های این بخش و شهرستان را به گردشگران و بازدیدکنندگان معرفی کرد. همچنین این جشنواره باعث رونق اقتصادی این منطقه شده و اشتغال خوبی برای بومیان ایجاد کرده است.

جره خانه گل نرگس ایران

سال گذشته طی مراسمی در قالب همین جشنواره روستای جره به عنوان خانه گل نرگس ایران توسط مسئولان معرفی شد تا مهر تائیدی بر کیفیت گل های نرگس این منطقه باشد.

فرماندار شهرستان کازرون نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته که پنجمین دوره جشنواره گل نرگس بود، عنوان خانه گل نرگس ایران به جره تعلق گرفت.

کمال علوی گفت: سال گذشته همزمان با جشنواره، نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی نیز گل نرگس را در صحن مجلس بین نمایندگان توزیع کرد.

وی با اشاره به شرایط کشت و گل دهی نرگس نیز بیان کرد: دوره گل دهی نرگس متفاوت و برحسب بارش است زیرا عمده نرگسزارهای کازرون به صورت دیم هستند.

علوی با اشاره به اینکه با اولین بارشها گل نرگس شروع به رویش می کند، افزود: جره و بالاده، فامور و.. ازجمله مناطقی هستند که در کازرون گل نرگس را کشت می کنند.

وی با اشاره به وجود ۱۵۰ هکتار مزرعه دیم گل نرگس در این منطقه نیز بیان کرد: امسال ششمین جشنواره گل نرگس را داریم که با کمک دهیاری و مردم و همچنین همکاری منابع طبیعی و شورای روستا مدیریت و اجرا می شود.

فرماندار کازرون با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده هر ساله چندین هکتار بر سطح نرگسزارهای کازرون افزوده می شود، افزود: برای جشنواره امسال بنا شد که سه روز برنامه ادامه داشته و برنامه اصلی در روز پنجشنبه است.

علوی با اشاره به امکان صادراتی شدن این گل نیز بیان کرد: طی این سال‌ها بحث صادرات به کشورهای عربی دنبال شده و بعضی از خریداران گل نرگس کازرون را به این کشورها صادر می کنند. در عین حال امیدواریم با برگزاری این چنین جشنواره ها و معرفی گل نرگس کازرون، شرایط حضور سرمایه گذاران و همچنین فرآوری آن به عنوان اسانس نیز فراهم شود.

این مسئول ادامه داد: در بخش اعتبارات از محل سه درصد نفت و گاز و همچنین اعتبارات استانی، بحث زیرساخت ها را دنبال کرده ایم و از همه سرمایه گذاران در این بخش به خوبی حمایت خواهیم کرد و برای سالهای آینده نیز پیش بینی می کنیم با برگزاری فستیوال یک ماهه، نرگسزارهای دیگر نقاط کازرون را نیز معرفی کنیم.

به طور کلی ۷۰ درصد گل نرگس استان فارس در این شهرستان به ویژه بخش جره و بالاده تولید می شود که به عنوان نمونه در سال ۹۴ حدود ۳۰ میلیون شاخه گل نرگس به نقاط مختلف کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده است.

با حمایت اقتصادی از کشت این گل می توان شرایط خوبی برای شکوفایی بیشتر گل نرگس در عرصه اقتصاد استان فارس فراهم کرد.

جشنی که برای مرغوب ترین گل نرگس ایران گرفته می شود می تواند به خوبی شرایط را برای حضور سرمایه گذاران و همچنین گردشگران فراهم کند.