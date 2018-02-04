۱۹۸پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و مقامات انتظامی و نظامی ۱۹۸ پروژه عمرانی و خدماتی در حوزه های راه روستایی و برق همزمان با چهارمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر در روستاهای شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید.

دو پروژه راه روستایی به طول هفت کیلومتر مربوط به اداره راهداری در روستای میانده، چهار پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی به طول۱۶کیلومتر مربوط به راه و شهرسازی در دهستان طاهر گوراب و ۱۹۲ پروژه شبکه برق رسانی که به صورت پایلوت در روستای زیکسار شهرستان صومعه سرا افتتاح شد از جمله این طرح ها هستند.

گفتنی در مجموع برای این تعداد پروژه چهار میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.