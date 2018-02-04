۳۰جشنواره قرآنی همزمان با دهه فجر در آذربایجان غربی برگزار می شود

سجاد جعفرزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره ها با هماهنگی اتحادیه قرآنی و به همت تبلیغات اسلامی استان در سطح شهرهای استان همزمان با ایام مبارک دهه ی فجر برگزار می شود افزود: این جشنواره های قرآنی در سطح مساجد و موسسات قرآنی استان برگزار می شود

وی از برگزاری همایش وحدت شاهرگ جهان اسلام همزمان با دهه فجر در استان خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات قرآنی، حضور قاریان برجسته ملی و استانی در جشنواره و محافل انس با قرآن در مراسم و آیین های دهه ی فجر از دیگر برنامه های این اداره کل در سالجاری است.

جعفرزاده دیدار با خانواده های شهدای قرآنی، دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، برگزاری محفل انس با قرآن در ۱۲ شهر استان، توزیع شش هزار جلد کلام الله مجید در مناطق محروم استان از دیگر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان در طول ایام الله دهه ی فجر سالجاری است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه انقلاب اسلامی برگرفته از مکتب اسلام، مساجد و آموزه های قرآنی است گفت: امسال رویکرد برنامه های دهه ی فجر ترویج فرهنگ دینی و قرآنی در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی باید با بسیج امکانات برای تحقق مفاهیم قرآنی با هدف جلوگیری از مشکلات اجتماعی تلاش کنند اظهار داشت: اگر نور قرآن در قلب های مومنان رسوخ پیدا کند جایگاهی برای ورود شیطان باقی نمی ماند و جامعه از هر گزند و انحرافی ایمن خواهد شد.

جعفرزاده با اشاره به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید با رشد فعالیت های قرآنی بسترهای تربیتی و معرفتی در تمامی زوایا و نهادها گسترده تر شود افزود: به برکت انقلاب اسلامی مسیر برای پیاده کردن مفاهیم قرآنی و حاکمیت پاکان فراهم شده است، بنابراین باید از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده صورت گیرد.