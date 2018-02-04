۱۰۴طرح عمرانی ویژه دهه فجر در «نیمروز» آماده بهره برداری است

یداله شعیبی در گفت و گو باخبرنگار مهر، اظهار داشت: دهه فجر، یادآور ایام پیروزی حق بر باطل و نور بر ظلمت و سفیدی بر سیاهی و عدالت بر ظلم و ستم است لذا باید این فرصت را غنیمت بشماریم.

وی با اشاره به اینکه این ایام فرصت مناسبی برای بازخوانی اهداف، آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب است، افزود: ۱۰۴پروژه عمرانی با اعتبار دو میلیارد و ۱۰۵میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سطح شهرستان نیمروز همزمان با ایام مبارک دهه فجر به بهره برداری می رسد.

بخشدار نیمروز با اشاره اینکه باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در روستاها میل مردم به روستایی ماندن را تقویت کنیم، بیان داشت: بهره برداری ۵۲ روستا از روشنایی معابر، راه اندازی پایش تصویری برای ۱۸ روستا برای اولین بار در سطح استان و افتتاح ۱۱ بوستان و همچنین بهسازی معابر ۲۱ روستا از جمله این طرح های عمرانی است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۸۲ روستای بخش مرکزی شهرستان نیمروز حدود ۵۰ روستا فاقد دهیاری هستند، ادامه داد: با این وجود تاکنون احداث بوستان و بهسازی معابر و تامین روشنایی در بیش از ۳۰ روستای این شهرستان انجام شده است.

شعیبی خاطرنشان کرد: توسعه متوازن روستایی می تواند به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی کمک کند از این رو می توان با تامین زیرساخت های مناسب در روستاها و ایجاد اشتغال مناسب شاهد کاهش مهاجرت از روستاها باشیم.