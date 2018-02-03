سازمان آزادیبخش فلسطین فک ارتباط با رژیم صهیونیستی را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سازمان آزادیبخش فلسطین از تصمیم خود برای مراجعه به سازمان ملل متحد و دادگاه جنایات بین المللی در خصوص تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل خبر داد.

در همین راستا، کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین در بیانیه ای که پس از نشست شنبه شب خود به ریاست محمود عباس صادر کرد از دولت خودگردان خواست فورا طرح هایی را برای فک ارتباط با مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل در سطوح سیاسی، اداری، اقتصادی و امنیتی مهیا نموده و آن را برای تصویب به کمیته اجرایی ارائه دهد.

کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین همچنین مقرر نمود کمیته ای عالی برای اجرای تصمیمات شورای مرکزی از جمله تعلیق به رسمیت شناختن اسرائیل تا زمان به رسمیت شناختن کشور فلسطین بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷، لغو تصمیم الحاق قدس شرقی و توقف شهرک سازی تشکیل شود.

این کمیته همچنین بر مخالفت قاطع با تهدیدات و اظهارات ترامپ- که گفته بود قدس از میز مذاکرات خارج شده است و فلسطینی ها تنها دو گزینه شامل بازگشت به میز مذاکرات یا توقف کمک های آمریکا به تشکیلات خودگردان پیش رو دارند- تاکید کرد.