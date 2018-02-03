شهرهای موشکی ایران قابل شناسایی نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه تلویزیونی تیتر امشب درباره راهبرد ایران در مقابله با دشمن گفت: ما تلاش کردیم، تا جبهه متحد استکباری که نقطه تمرکز آنها جمهوری اسلامی بود را بشناسیم و نسبت به قوت ها و ضعف های خود نیز آگاهی بیشتری پیدا کنیم و تسلیم امریکا نشویم پس ما گزینه نظامی را چه دشمن زیر میز قرار دهد چه روی میز واقعیت جدی در نظر گرفتیم و سال ها در فکر خود با دشمن می جنگیدیم تا راه مقابله با آنها را پیدا کنیم.



ما از توانمندی های دریایی، تفنگداران یگان های رزمی و قدرت دشمن مطلع بودیم بنابراین باید راهی را پیش می گرفتیم تا در مقابل دشمن به دفاع نامتقارن برسیم. مثلا دشمن از ناو هواپیمابر استفاده می کند در این ناوها تعداد زیادی هواپیما را در خود جای می برد و از طریق این ناو هواپیما ها پرواز می کند که این نشان دهنده قدرت امریکاست بنابراین راه حل ما معادل ساخت ناو هواپیمابر نبود چون ساخت آن هزینه زیادی دارد پس ذهن ما به این سمت رفت که بتوانیم مقابله با ناوهای هواپیمابر را از طریق دقت افزایی در موشک های بالستیک افزایش دهیم تا قادر باشد اهداف دشمن را مورد اصابت قرار دهد بنابراین به سمت توسعه موشک بالستیک نقطه زن رفتیم تا رهگیری هواپیماها در دریا را انجام دهد، که حقیقتا شکل گیری این عمل یک معجزه بود. ما ساعت ها در این زمینه بررسی کردیم تا عاقبت در سال گذشته به هدف رسیدیم. تعداد زیادی از دانشمندان ما سال ها در این پروژه زحمت کشیدند تا ناگهان هدف منهدم شد و نتیجه داد و ما موفق شدیم یک استراتژی بزرگ را شکست دهیم و قدرتی بزرگ را تولید کنیم.



جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره وضع نظامی و توان نظامی ایران در سال ۵۶ و قبل انقلاب گفت: وضعیت دفاعی هر کشور تابع موقعیت سیاسی آن کشور در نقشه سیاسی جهان است یعنی تراز موقعیت، اعتبار و منزلتی که یک نظام سیاسی در صحنه بین المللی دارد و میزان استقلال وابستگی سیاسی یک کشور تعیین کننده وضعیت دفاعی آن کشور است. قبلا از انقلاب، ایران همانند یک ایالت منفصل از پنجاه ایالت امریکا عمل می کرد و ایران بخشی از سناریوی امریکا برای موازنه قدرت با شوروی سابق بود. ایران بخشی از سیاست ستون های دوگانه نیکسون بود که مبتنی بود برتقویت قدرت نظامی ایران و عربستان به عنوان بخش مهمی از سیاست سد نفوذ امریکا در مقابل شوروی، بنابراین وقتی ایران تابعیت سیاسی امریکا را در عرصه بین الملل پذیرفته بود و تابع این سیاست بود و به عنوان وابسته مطلق عمل می کرد همه ارکان جامعه نیز تابع این سیاست و وابستگی بود. بنابراین وقتی ایران وابستگی سیاسی داشته باشد در اقتصاد و شئون فرهنگی و قدرت نظامی نیز به طور کامل وابسته می شود. در زمان شاه ما در قدرت نظامی فقط در سطح تاکتیکی و عملیاتی قدرت داشتیم یعنی نظام دفاعی ما فاقد تفکر دفاعی در سطح استراتژیک و عملیاتی بود.ما فاقد تفکر و راهبرد سیاست خارجی مستقل بودیم و بخشی از سیاست امریکا تلقی می شدیم و قدرت نظامی ما هم در محدوده و تابع قدرت امریکا طراحی می شد بنابراین میدان طراحی راهبردی در سطح جهانی نداشتیم. ما نمی توانستیم تعیین کنیم که چه کسانی دوست و چه کسانی دشمن ما هستند چون تابع امریکا بودیم. امریکا برای ما طراحی می کرد و تصمیم می گرفت. وجود هزاران مستشاران نظامی در ایران که آنها را به ۴۰ هزار تخمین زده می زدند برای این بود که آمایش نظامی ما را طراحی کنند. از طرف دیگر ما تحت ضابطه فنی آنها عمل می کردیم و ساختار نظامی ما دقیقا کپی شده آن قدرت بود. قسمت اعظم و بیش از ۹۰ درصد تجهیزات نظامی در کشور ما در زمان قبل از انقلاب امریکایی بود و به ما اجازه درباره تولید در صنعت نظامی داده نمی شد. این غربی سازی پدیده ای بود که در مدل دفاعی ما معنا داشت و ما در زمینه نظامی کاملا وابسته به امریکایی ها بودیم و هیچ اراده راهبردی در زمینه گسترش و ساختار و دکترین و تجهیزات نداشتیم، این بخشی از وابستگی تلخ قدرت نظامی ما به امریکا بود.



سردار سلامی در ادامه گفت: تمام تجهیزات ما مثل توپخانه، تانک ها، موشک های ضد تانک، قدرت دریایی و هوانیروز همه از قدرت های غربی و امریکا خریداری می شد و ما تنها مصرف کننده این محصولات در کشور بودیم. میلیاردها دلار در ازای ورود تجهیزات از کشورهای غربی و امریکا هزینه می شد و ما فقط مصرف کننده بودیم. اینک کشوری فقط مصرف کننده باشد دکترین ما تابع تفکری دیگر خواهد بود. آنها برای ما تفکر و اندیشه می ساختند. وقتی کشوری فاقد مبدا تولید اندیشه باشد و تفکر و راهبرد خود را از کشور دیگر و از جای دیگر بگیرد معنای واقعی وابستگی است.



جانشین فرمانده کل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در ادامه گفت: ما تمام نیازهای دفاعی خود را در تراز مقابله با عظیم ترین قدرت های تاریخ بشر که مصداق دقیق آن امریکا است را در داخل کشور تولید می کنیم و این آرایه پیچیده ای از تسلیحات در سطوح عملیاتی و تاکتیکی است. ما در جنگ متوجه این واقعیت شدیم که قدرت های بزرگ در شکست دادن ما جدی هستند و اعمال قدرت نظامی برای تحمیل اراده سیاسی بر ما یک دستور کار استراتژیک برای قدرت های بزرگ است. واقعیت دیگر این است که در جنگ متوجه شدیم که هیچ متحد متعهدی نداریم یعنی هیچگونه تکیه گاهی فراتر از ظرفیت های درونی ملت در اختیار ما نیست و اینکه امکان شکست دادن سیاست قدرت های بزرگ از طریق تولید قدرت نظامی متکی بر ظرفیت های درونی ممکن است؛ این ها واقعیت هایی بود که به ما یاد داد که ما باید با تکیه بر ظرفیت های درونی خود تولید قدرت کنیم تا در جنگی تمام عیار و کامل در مقابل قدرت های بزرگ و ائتلافی از آنها به پیروزی برسیم.



برای ما شکست هرگز یک گزینه نیست؛ ما فقط به پیروزی می اندیشیم و این پیروزی فقط موضوع ذهنی نیست بلکه هدف ما این است که این آرمان ها و حقایق ذهن را به واقعیت های روی زمین تبدیل کنیم. جنگ کویت و عراق به ما نشان داد که امریکا دارای چه قدرتی است که قدرت بسیج کنندگی و ائتلاف سازی امریکا برای ما مشخص شد. در جنگ ۲۰۰۳ و نبردهای افغانستان کارگاه هایی بود که برآوردهای ما را نسبت به قدرت تهاجمی امریکا کامل می کرد.

سردار سلامی درباره سرشاخه های علم در حوزه های نظامی نیز گفت: پهپاد ها لبه های جلویی فناوری های مدرن در جهان هستند. ما وقتی به فناوری پهپاد رسیدیم که ارکیو ۱۷۰ امریکا را نه تنها مهندسی معکوس می کنیم و بلکه از آن می گذریم و ان را بازسازی می کنیم.

وقتی پهپادها توسط فرزندان همین میهن ساخته شدند و پهپادهایی با هزاران کیلومتر برد تولید می کنند که عملیات نظامی را با هدف انجام می دهند حتی مقامات بزرگ قدرت فناوری جهان نیز شگفت زده شده اند. یکی از مقامات قدرت های فناوری جهان می گوید: شما در حال تشکیل یک تمدن بزرگ در جهان هستید شما در حال حاضر یک قدرت برتر جهان هستید.

او گفت: رادارهای ما امروز فناوری هایی دارند که معدود کشورها در سطح جهان این فناوری را دارند. سیستم های ما در صحنه عمل با پیچیده ترین سیستم های دشمن که رادارگریز و حرارت گریز هستند ایزوله هستند. خوشبختانه امروز به فناوری هایی آن دست یافته ایم و پدافندهای که در اختیار داریم که به مراتب از مدرن های سیستم های جهان جلوتر هستند.

سردار سلامی در ادامه گفت: امروز ما به خوبی توانسته ایم در نظام و دستگاه محاسبات دشمن تاثیر تعیین کننده بگذاریم. اولا هرچه دشمن گفته سیستم دفاعی دارم حتی از کوچکترین آن استفاده نکرده است چون حتی پرتاب یک موشک می تواند جنگی کنترل نشده را در پی داشته باشد. ما در میدان های کوچک و بزرگ قدرت را نشان داده ایم. قدرت در درجه اول اراده است. استراتژی بازدارندگی ترکیبی از اراده سیاسی به اضافه قدرت و استراتژی برای اعمال آن است. قدرت بازدارندگی است که امریکا تمام توان خود را در توقف موشکی ما گذاشته است.

سردار سلامی در ادامه افزود: ما یک قدرت دفاعی هستیم ما درسطح استراتژیک دفاعی هستیم اما در سطح تاکتیک جنگی هستیم. ما می توانیم می توانیم منافع راهبردی دشمن در هر نقطه ای را به خطر بیاندازیم. دشمن در منطقه منافع راهبردی حیاتی زیادی دارد که اگر دست روی هرکدام بگذاریم منافع دشمن به خطر می افتد. ما سیاست های دشمن در منطقه را به طور کلی متوقف کرده ایم.



او در ادامه درباره شهرهای موشکی مورد توجه محافل نظامی گفت: این شهرهای موشکی مکان های بسیار امنی در مقابل هجمات دشمن از هر نظر است. قابل شناسایی نیستند و این شهرها بسیار زیاد و کثیر هستند. ما تخم مرغ هایمان را در یک سبد نمی گذاریم که البته این یکی از الگوهای حفظ و نگهداری موشک های ماست. ما موشک های خود را به وفور در مکان های مختلف گذاشته ایم که در دشمن را در هرزمان و هرمکان هدف قرار می دهد.



او در ادامه گفت: تکیه گاه اصلی ما مردم و ملت هستندو با موشک از کرامت ملت دفاع می کنیم. نفس دشمن در سینه حبس است چون موشک های ما دشمن را در هرکجا هدف گیری می کند. دشمن نگران است و نگرانی دشمن برابر با آرامش روانی ملت ماست. مطمئن هستیم ملت در ۲۲ بهمن پاسخی فراتر از ستارها به دشمن نشان خواهد داد و امیدهای دشمن را مایوس خواهد کرد. سلاح اصلی ما فریادهای ملت ماست که در مقابل حمایت از رهبری فریاد خواهد کرد. آنکس که توانست این قدرت را به این صورت به دشمن نشان دهد و سیاست های دشمن را ناکام کند رهبر معظم انقلاب اسلامی است.



سردار سلامی در ادامه درباره حضور مستشاران ایرانی در عراق و سوریه گفت: ما و کشورهای مسلمان سرنشینان یک سفینه هستیم و امنیت ما به هم وابسته است. وقتی ما جبهه را وسیع می کنیم دشمن را تجزیه می کنیم، انرژی او تحلیل می رود و دشمن را ضعیف می کنیم. امرزو ارتش سوریه و عراق عمق استراژی ماست. نزدیک شدن شما به دشمن بهترین استراتژی است و این قاعده اساسی ما در میدان های بیرونی است.