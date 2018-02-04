به گزارش خبرگزاری مهر، نزدیک به ۳ سال است که با تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان غذا و دارو و با راه‌اندازی سامانه کنترل اصالت، این امکان برای مصرف‌کنندگان فرآورده‌های سلامت همچون داروها، مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی-بهداشتی فراهم شده تا بتوانند اصالت این محصولات را با استفاده از اطلاعات روی برچسب استعلام کنند.

به عبارت دیگر این سامانه به عنوان ابزاری مطمئن به مصرف‌کنندگان قدرت تفکیک کالاهای اصیل از تقلبی اعطا می‌کند اما متاسفانه میانگین روزانه استعلام‌هایی که با استفاده از این سامانه صورت‌گرفته در طول ماه‌های اخیر نگران‌کننده بوده و حکایت از آن دارد که این امر چندان مورد استقبال عمومی قرار نگرفته است.

برچسب‌های اصالت جعل می‌شوند

در چنین شرایطی، سودجویانی که همواره به دنبال کوچک‌ترین روزنه‌ها برای رسیدن به مطامع شخصی خود هستند، فعال‌تر و هوشیارتر از همیشه ظاهر شدند و در جدیدترین شیوه عرضه محصولات بهداشتی تقلبی، آنها اقدام به جعل برچسب‌های اصالت کرده‌اند.

لزوم استعلام شناسه محصولات بهداشتی در سامانه کنترل اصالت

بدون شک، علت وجود کالاهای تقلبی با برچسب‌های جعلی در سطح بازار بیش از هر عامل دیگری، بی‌توجهی مصرف‌کنندگان به استعلام شناسه اصالت فرآورده‌های سلامت است. در حقیقت طراحان ایده شوم «تولید برچسب‌های جعلی» با سوءاستفاده از تصور عموم مردم مبنی بر اعتماد بی چون و چرا به هر کالایی که برچسب اصالت بر روی آن درج شده باشد، جان و مال مردم را تهدید می‌کنند.

اکبرعبدالهی اصل مدیرکل اداره آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو در این باره می‌گوید: برچسب کنترل اصالت کالا برخلاف هولوگرام‌ به خودی خود بیانگر اصالت کالا نبوده و حتما باید از سامانه www.ttac.ir یا پیامک ۲۰۰۰۸۸۲۲ استعلام گردند.

در حقیقت سامانه کنترل اصالت از طرح‌های پیشینی همچون «برچسب اصالت» و یا «شبنم» که در چند سال گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ متمایز است، چرا که در این سامانه، اصالت با برچسب دادن نیست بلکه برچسب باید توسط یک استعلام به طرق پیامکی، اینترنتی یا نرم افزارهای مختلف تلفن همراه تأیید شود.

تایید کالاهای تقلبی با ایجاد سامانه‌های دروغین

گستاخی این دسته از سودجویان تا جایی پیش رفته است که برای کالای تقلبی خود سامانه پیامکی تدارک دیدند و حتی به درخواست استعلام مصرف‌کننده نیز پاسخ می‌دهند، غافل از آنکه تنها سامانه پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲ به کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت اختصاص داده شده و تحت پشتیبانی سازمان غذا و دارو قرار دارد و سایر سامانه‌های پیامکی تحت چنین عناوینی ساختگی است.

این موضوع که یک خطر اساسی برای سلامت جامعه محسوب می‌شود، در طول ماههای اخیر از طریق برخی مصرف‌کنندگان و چندین تولیدکننده محصولات بهداشتی به اطلاع سازمان غذا و دارو رسیده و به نظر می‌رسد طی ماههای اخیر، نمونه‌های زیادی از این موارد به وجود آمده است.

مسیر نظارت همگانی بر محصولات بهداشتی هموار است

همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این زمینه ضمن اشاره به وجود محصولات بهداشتی تقلبی با برچسب جعلی در سطح بازار می‌گوید: با ایجاد سامانه کنترل اصالت امکان نظارت همگانی بر محصولات سلامت‌محور میسر شده است اما همچنان مشکل وجود برچسب‌های جعلی پابرجاست.

با این حساب می‌توان گفت هر چند با وجود سامانه کنترل اصالت امکان نظارت همگانی بر محصولات سلامت‌محور به صورت بالقوه ایجاد شده اما تحقق کامل این امر هنگامی میسر می‌شود که میزان استفاده از آن توسط مردم یا همان انجام عمل استعلام شناسه کالا به حد قابل قبولی برسد.

به نظر می‌رسد مهمترین مشکلی که موجب به وجود آمدن معضل برچسب‌های جعلی در بازار شده، اهمال‌کاری و تعلل در اطلاع‌رسانی سامانه کنترل اصالت است. به طور مشخص نقش رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی در خصوص اطلاع‌رسانی این سامانه به خوبی ایفا نشده و به عبارت دیگر اقدام ملموسی در این‌باره رخ نداده است.

لازم به ذکر است مردم می‌توانند از سه طریق سایت www.ttac.ir سامانه پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲ و همچنین اپلیکیشن موبایل که از سایت سازمان غذا و دارو قابلیت دانلود دارد، اصالت فرآورده را استعلام کنند و اگر اطلاعات برچسب با اطلاعات سامانه منطبق بود، به خرید و استفاده از آن اقدام کنند.

انتظار می‌رود با تکمیل بهره‌برداری از سامانه کنترل اصالت از طریق فعال‌سازی بیشتر مصرف‌کنندگان و افزایش میزان استعلام، بساط تقلب و قاچاق از حوزه فرآورده‌های سلامت‌محور، برچیده شود.