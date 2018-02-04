۱۱۳ پروژه گازرسانی در استان قزوین به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهری در این باره اظهار کرد: گازرسانی به شهر سیردان به عنوان آخرین شهر فاقد گاز استان مهمترین پروژه شرکت گاز در دهه فجر می باشد که با گازرسانی به آن پرونده شهرهای فاقد گاز استان بسته می شود. وی هزینه گازدار شدن این شهر را ۳۰ میلیاردریال عنوان کرد و بیان داشت با گازرسانی به این شهر ۳۰۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند.

وی همچنین از گازدار شدن ۳۰ روستا در اقصی نقاط استان همزمان با سی ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب خبر داد و افزود با هزینه ای معادل ۱۶۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال ۱۱ روستا در منطقه آوج، ۷ روستا در طارم سفلی، ۳ روستا در تاکستان، ۵ روستا در الموت و ۴ روستا در بوئین زهرا و آبیک به شبکه سراسری گاز متصل می شوند که به این ترتیب گاز گرما بخش خانه های ۲ هزار ۴۶۲ خانواده روستایی خواهد شد و بدین ترتیب ۸۱ درصد خانوارهای روستایی استان قزوین به گاز طبیعی دسترسی خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در پایان از گازرسانی به ۸۲ واحد صنعتی عمده و جزء در دهه فجر با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خبرداد و افزود: با گازرسانی به این ۸۲ واحد صنعتی درحال حاضر ۲ هزار و ۶۴۷ واحد صنعتی عمده و جزء در سطح استان قزوین به شبکه سراسری گاز متصل هستند که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته این روند با شتاب بیشتری دنبال شود.