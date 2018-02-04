مشارکت سرویس اطلاعاتی آلمان در عملیات شناسایی آمریکا علیه داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، سرویس اطلاعاتی با هدف شناسایی و جلوگیری از بازگشت اعضای گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه با عملیات مخفیانه سازمان اطلاعات آمریکا در منطقه همکاری می کند.

بر این اساس از ماه اکتبر گذشته نیروهای سرویس اطلاعاتی آلمان به همراه همتایان خود از ۲۱ کشور دیگر، در عملیاتی به رهبری سیا مشارکت دارند که هدف آن شناسایی افراد وابسته به داعش است.

طبق این گزارش که به درخواست فراکسیون چپ ها از سوی دولت آلمان به پارلمان این کشور ارائه شده یگان های عملیاتی در عراق و سوریه به جمع آوری اطلاعات در مورد تروریست ها می پردازند.

این عملیات به فرماندهی آمریکا از یک پایگاه نظامی در اردن جریان دارد و طی آن اسناد، بانک های اطلاعاتی، آزمایش های دی ان ای و اثرانگشت مربوط به نیروهای داعش مورد تحلیل قرار می گیرد.

دولت آلمان در توجیه این اقدام، جلوگیری از بازگشت مجدد تروریست ها به این کشور را هدف اصلی خود از مشارکت در چنین عملیاتی عنوان کرده است.

گفتنی است حدود ۹۵۰ شهروند آلمانی طی سال های گذشته به تروریست های داعش در عراق و سوریه پیوسته اند که از این میان ۱۴۵ نفر کشته شده اند و انتظار می رود باقی آنها در آینده به کشورشان بازگردند.

این در حالی است که نهادهای امنیتی آلمان از شناسایی ۷۰۵ فرد وابسته به داعش در داخل این کشور و امکان بروز حملات تروریستی توسط چنین افرادی خبر می دهند.