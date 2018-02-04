برقراری ۴۰ تماس تلفنی اشتباه با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات دیروز، هیچ حادثه ای در همدان رخ نداده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: روز چهاردهم بهمن ماه شهروندان ۳۵۳ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که هیچکدام از تماس ها منجر به عملیات نشد.

وی گفت: از این تعداد تماس ۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شد و ۴۰ تماس نیز اشتباه بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: متاسفانه ۳۰۸ مورد ایجاد مزاحمت در تماس های ۲۴ ساعت گذشته شهروندان با مرکز ۱۲۵ همدان گزارش شده است.

بیاناتی تاکید کرد: شهروندان درراستای ارائه خدمات سریعتر و مطلوبتر از اشغال نمودن بی دلیل خطوط ۱۲۵ خودداری کنند.