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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۲۳

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۴۰ تماس تلفنی اشتباه با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته

برقراری ۴۰ تماس تلفنی اشتباه با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان از برقراری ۴۰ تماس تلفنی اشتباه با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته خبرداد.

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات دیروز، هیچ حادثه ای در همدان رخ نداده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: روز چهاردهم بهمن ماه شهروندان ۳۵۳ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که هیچکدام از تماس ها منجر به عملیات نشد.

وی گفت: از این تعداد تماس ۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شد و ۴۰ تماس نیز  اشتباه بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: متاسفانه ۳۰۸ مورد ایجاد مزاحمت در تماس های ۲۴ ساعت گذشته شهروندان با مرکز ۱۲۵ همدان گزارش شده است.

بیاناتی تاکید کرد: شهروندان درراستای ارائه خدمات سریعتر و مطلوبتر از اشغال نمودن بی دلیل خطوط ۱۲۵ خودداری کنند.

کد مطلب 4218449

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