به گزارش خبرنگار مهر، سفیدکوه خرم آباد با مساحتی برابر با ۶۹۵۰۰ هکتار ابتدا در سال ۱۳۴۷ به عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع تحت حفاظت قرار گرفت و بعد در سال ۱۳۶۹ به منطقه حفاظت شده ارتقاء یافت.
این منطقه کوهستانی در استان لرستان قرار دارد. دامنه ارتفاعی ۱۱۲۰ تا ۳۸۷۰ متر، بارندگی و دمای متوسط سالیانه ۶۰۰ میلیمتر و ۱۱ درجه سانتیگراد، این منطقه را دارای اقلیم مدیترانهای معتدل کرده است. سفیدکوه با داشتن وضعیت توپوگرافی خاص و رودخانههای پرآب نظیر کشکان یکی از زیستگاههای با ارزش جانوران در غرب ایران محسوب میشود.
۲۷۲گونه گیاهی و ۱۳۸ گونه جانوری در این منطقه شناسایی شدهاند. از جمله گیاهان سفید کوه میتوان به بلوط ایرانی، بلوط دارمازو، پسته وحشی، محلب، گیلاس وحشی، شیرخشت لرستانی، زیتون، زالزالک، بادام کوهی، آلوچه، نسترن وحشی، بومادران، فرفیون زگیلدار، گوش بره طناز، سریش ایرانی، لاله واژگون، گنگر صحرایی، خاکشیر، نیلوفر، مریم گلی و انواع گونها اشاره کرد.
جانوران مهم منطقه عبارتنداز سنجاب ایرانی، بز و پازن، خرس قهوهای، پلنگ ایرانی، گربه وحشی، رودک، کبک دری، تیهو، کبک، بلدرچین، کرکس کوچک، شاهین، یلوه جنایی، کرکس، عقاب طلایی، مار قیطانی، تیرمار خراسانی، گرزه مار، مار فلس درشت، جکوی مدیترانهای، لاکپشتهای برکهای و مهمیزدار.
تنوع زیستی بسیار بالا، چشماندازهای زیبایی از جنگل و مراتع کوهستانی، رودهای پرآب، آبشارهای فراوان و راههای دسترسی مناسب، زمینه فعالیتهای علمی، پژوهشی و گردشگری را در منطقه فراهم کرده است.
در این فیلم یک روز زمستانی و ارتفاعات پوشیده از برف سفیدکوه را مشاهده می کنید.
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